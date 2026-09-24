Apple synon të sfidojë Microsoftin dhe Nvidia-n me Mac-ët e rinj, në garën për uljen e kostove të AI

Apple po hyn më drejtpërdrejt në garën për inteligjencën artificiale në biznes, me një argument të pazakontë për klientët korporativë: kompjuterët e rinj Mac mund të kushtojnë më pak sesa marrja me qira e kapaciteteve të qendrave të të dhënave për të përdorur AI.
Mac Mini dhe Mac Studio të përditësuar, disa konfigurime të të cilëve kushtojnë afro 20 mijë dollarë, janë krijuar për të përpunuar detyra të avancuara të AI-së drejtpërdrejt në pajisje. Kjo i vendos ata në konkurrencë me kompjuterët e rinj që po zhvillojnë Nvidia dhe prodhues të ndryshëm të PC-ve me Windows, ndërsa Microsoft pritet ta vendosë inteligjencën artificiale në qendër të një aktiviteti të ardhshëm në San Francisko.
Apple po synon veçanërisht përdoruesit që kanë nevojë për detyra intensive, si programimi, analizimi i të dhënave apo përpunimi i punëve komplekse të biznesit, pa paguar vazhdimisht për “tokenët” e AI-së te kompanitë e cloud-it, si OpenAI dhe Anthropic.
Kompania amerikane shpreson të shfrytëzojë përvojën e saj në nxjerrjen e performancës së lartë nga pajisjet me konsum të ulët energjie, si iPhone. Megjithatë, sfida është e madhe: Apple kontrollon vetëm rreth 4.6% të tregut të kompjuterëve desktop për ndërmarrjet, ndërsa Windows dominon me rreth 91.3%, sipas të dhënave të IDC.
Një nga avantazhet që Apple po përpiqet ta shfrytëzojë lidhet me arkitekturën e çipave Apple Silicon. Kur kompania prezantoi çipat e saj të parë në vitin 2020, ajo bashkoi procesorin dhe memorien në një arkitekturë të unifikuar, duke përmirësuar efikasitetin energjetik. Kjo zgjidhje rezultoi gjithashtu shumë e përshtatshme për ngarkesat e inteligjencës artificiale.
Kërkesa për këtë kapacitet është rritur ndjeshëm. Mac Mini-të, për shembull, kanë pasur kërkesë të lartë në disa tregje pasi u rrit përdorimi i OpenClaw, një mjet me inteligjencë artificiale të bazuar në burim të hapur.
Ndërkohë, Mac Studio, fillimisht i orientuar kryesisht drejt profesionistëve të videos dhe muzikës, ka marrë gradualisht teknologji më të avancuara për AI. Apple ka integruar edhe lidhje të specializuara mes çipave, përfshirë teknologjinë RDMA përmes Thunderbolt, që synon të përshpejtojë komunikimin mes sistemeve.
Në prezantimin e këtij muaji, Apple demonstroi katër Mac Studio të lidhur së bashku duke ekzekutuar një model AI me 1 trilion parametra për të identifikuar dhe korrigjuar një gabim në kodin grafik. Një detyrë e tillë zakonisht kërkon kapacitet të konsiderueshëm të qendrave të të dhënave, ndërsa konfigurimi i Apple funksionoi nga një prizë e vetme elektrike.
“Pasi e ke pajisjen në tavolinën tënde, ke paguar për të. Dhe besoj se ofrojmë vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm për sa i përket performancës, por edhe kostos”, tha Johny Srouji, drejtuesi i hardware-it në Apple. Sipas tij, avantazhi është se përdoruesi nuk paguan për çdo token, por mund ta përdorë pajisjen vazhdimisht.
Microsoft po synon të njëjtin treg me atë që CEO Satya Nadella e quan “inteligjencë të pakufizuar”, duke e zhvendosur një pjesë të përpunimit të AI-së drejtpërdrejt në pajisje. Kompania po punon gjithashtu për integrimin e më shumë funksioneve të inteligjencës artificiale në Windows.
Megjithatë, Microsoft përballet me një sfidë tjetër teknike: ekosistemi i tij mbështetet në një numër shumë të madh prodhuesish dhe konfigurimesh hardware, gjë që mund ta bëjë më të vështirë optimizimin e Windows-it për çdo çip dhe pajisje.
Microsoft tha se po punon me partnerët e çipave për të përmirësuar përpunimin e AI-së përmes mjeteve Windows ML, ndërsa teknologji si RDMA mbeten një fushë ku kompania po investon.
Nvidia, ndërkohë, vazhdon të ketë pozicion të fortë në tregun e qendrave të të dhënave. CEO Jensen Huang ka minimizuar idenë se kompania synon të konkurrojë drejtpërdrejt me Apple, duke thënë se fokusi i Nvidia-s është të zgjerojë mundësitë që ofrojnë PC-të me Windows.
Apple, nga ana tjetër, po përpiqet të ndërtojë një ekosistem ku modelet e AI-së mund të funksionojnë në pajisje të ndryshme të kompanisë, nga Mac Studio-t më të fuqishëm deri te iPhone dhe iPad.
Sipas Sroujit, klientët mund të zgjedhin pajisjen bazuar në nevojat e tyre, ndërsa Apple synon të ofrojë të njëjtat parime teknologjike në një gamë të gjerë produktesh – nga kompjuteri më i fuqishëm deri te pajisjet mobile.