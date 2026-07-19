Arabët e Gjirit, bashkë kundër Iranit pas sulmeve hakmarrësve

Rikthimi i situatës së pak muajve më parë në rajonin më të nxehtë të botës
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, ka dënuar ashpër sulmet e Iranit që synojnë Kuvajtin, Bahreinin dhe Jordaninë, duke i përshkruar ato si krime lufte që kërkojnë llogaridhënie ndërkombëtare.
Al-Badawi tha se ajo që ka bërë Irani është një përshkallëzim shumë i rrezikshëm dhe përbën një shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe “krime lufte” që kërkojnë llogaridhënie të menjëhershme ndërkombëtare, duke pasur parasysh se shënjestrimi i infrastrukturës dhe objekteve civile është një shkelje e qartë e të gjitha normave dhe konventave ndërkombëtare dhe një përpjekje e mëtejshme për të destabilizuar sigurinë dhe stabilitetin e rajonit.
Al-Badawi theksoi se Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit qëndron i bashkuar me vendet arabe të synuara dhe mbështet të gjitha masat që ato po marrin për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe integritetin e tyre territorial.
Katari: Përshkallëzim i rrezikshëm
Në këtë kontekst, Shteti i Katarit ka dënuar në mënyrën më të ashpër sulmet e nisura nga Irani kundër Kuvajtit, Bahreinit dhe Jordanisë, duke i konsideruar ato një shkelje flagrante të sovranitetit të vendeve të synuara dhe integritetit të territoreve të tyre, dhe një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe parimit të fqinjësisë së mirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit deklaroi në një deklaratë se shënjestrimi i impianteve të shkripëzimit të energjisë elektrike dhe ujit në Shtetin e Kuvajtit kalon të gjitha vijat e kuqe dhe përbën një shkelje të qartë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të këtyre vendeve dhe refuzon shënjestrimin e civilëve dhe objekteve jetësore.
Ministria e Katarit vëren se vazhdimi i këtyre sulmeve përbën një përshkallëzim të rrezikshëm që do të ndërlikojë përpjekjet për të përmbajtur tensionet dhe do të minojë përpjekjet politike dhe diplomatike që synojnë arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Ministria e Jashtme e Katarit bëri thirrje për një ndërprerje të menjëhershme dhe të plotë të të gjitha veprimeve dhe sulmeve ushtarake që kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, dhe për përmbajtje nga çdo gjë që do të zgjeronte rrethin e përshkallëzimit, dhe për një kthim serioz në rrugën e dialogut dhe negociatave.
Kuvajti: Qasje agresive
Në të njëjtën linjë, Ministria e Jashtme e Kuvajtit dënoi “agresionin e urryer iranian” dhe sulmet ndaj uzinës së shkripëzimit të energjisë elektrike dhe ujit, objekteve të sektorit të naftës dhe instalimeve jetësore, duke shkaktuar zjarre dhe dëme serioze.
Ministria theksoi se shënjestrimi i përsëritur i objekteve jetësore rrezikon jetën dhe sigurinë e civilëve, në shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, së drejtës ndërkombëtare humanitare, Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit.
Ministria e Jashtme e mban Iranin plotësisht përgjegjës për “këtë agresion brutal dhe pasojat e tij”, duke kërkuar që ai “të ndërpresë menjëherë sulmet”.
Emiratet e Bashkuara Arabe: Ne, në solidaritet me vendet e synuara
Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu dënoi fuqishëm sulmet iraniane ndaj Bahreinit, Kuvajtit dhe Jordanisë me raketa dhe dronë.
Deklarata konfirmoi se këto sulme përbëjnë një shkelje flagrante të sovranitetit të vendeve vëllazërore dhe një kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e tyre, duke përsëritur solidaritetin e plotë të Emirateve të Bashkuara Arabe me vendet e synuara dhe mbështetjen për gjithçka që do të ruante sigurinë dhe stabilitetin e tyre.
Arabia Saudite: Ne i hedhim poshtë sulmet e hapura të Iranit
Nga ana e saj, Ministria e Jashtme Saudite dënoi me forcë agresionin e vazhdueshëm brutal iranian kundër Kuvajtit, Bahreinit dhe Jordanisë, duke riafirmuar mbështetjen e saj të plotë për vendet e lartpërmendura në masat që ato po marrin kundër sulmeve iraniane që shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e fqinjësisë së mirë.
Ministria e Punëve të Jashtme dënon me forcë “sulmet e hapura” të Iranit ndaj infrastrukturës dhe objekteve civile dhe jetësore, duke përfshirë uzinën e shkripëzimit të energjisë dhe ujit në Kuvajt, duke theksuar rëndësinë e ndalimit të menjëhershëm të të gjitha formave të përshkallëzimit ushtarak me qëllim ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit të vendeve në rajon dhe qytetarëve të tyre. /tesheshi