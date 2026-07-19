Izraeli vret një grua palestineze në sulmet e natës në Gaza

Forcat izraelite kanë kryer disa sulme gjatë natës në Rripin e Gazës, ku një grua palestineze u vra dhe disa persona të tjerë, përfshirë fëmijë, mbetën të plagosur.
Sipas burimeve nga terreni, një sulm ajror izraelit goditi një tendë në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, duke vrarë një grua dhe duke plagosur bashkëshortin e saj.
Një tjetër sulm ndaj një apartamenti në kampin e refugjatëve Shati, rreth orës 03:00, la të plagosur disa persona, mes tyre edhe fëmijë.
Në jug të Gazës, në Khan Younis, një palestinez u plagos si pasojë e të shtënave nga forcat izraelite. Ndërkohë, dy sulme me dronë në një zonë banimi në kampin e refugjatëve Bureij, në pjesën qendrore të Gazës, nuk shkaktuan viktima.
Sulmet ndodhën pavarësisht armëpushimit të arritur mes Izraelit dhe Hamasit në muajin tetor. Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, mbi 1.100 palestinezë janë vrarë në sulmet pothuajse të përditshme izraelite, ndërsa kanë humbur jetën edhe katër ushtarë izraelitë. /mesazhi