Arabia Saudite dënon “ndërhyrjen e huaj” në Sudan pas sulmeve të RSF-së

Arabia Saudite ka riafirmuar mbështetjen e saj për unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, duke dënuar ashpër sulmet “kriminale” të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në shtetet Kordofani i Veriut dhe Kordofani i Jugut, ku janë vrarë dhjetëra persona, përfshirë gra dhe fëmijë.
Në një deklaratë të shtunën, Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite dënoi “ndërhyrjen e huaj” të “disa palëve” në Sudan, duke përmendur veçanërisht “rrjedhën e vazhdueshme të armëve të paligjshme, mercenarëve dhe luftëtarëve të huaj”, të cilat, sipas saj, po ushqejnë vazhdimin e luftës që ka hyrë në vitin e tretë. Deklarata nuk i specifikoi palët e përfshira.
Reagimi erdhi një ditë pasi Rrjeti i Mjekëve të Sudanit njoftoi se një sulm me dron nga RSF-ja ndaj një automjeti që transportonte familje të zhvendosura në Kordofanin e Veriut vrau të paktën 24 persona, mes tyre tetë fëmijë.
Ky sulm pasoi një seri goditjesh me dron ndaj autokolonave humanitare dhe cisternave të karburantit në Kordofanin e Veriut, përfshirë një sulm ndaj një autokolone të Programit Botëror të Ushqimit të premten, ku u vra të paktën një person.
Edhe Ministria e Jashtme e Sudanit deklaroi të shtunën se “sulmet ndaj autokolonave të ndihmave dhe aseteve humanitare përbëjnë shkelje të rëndë të parimeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare”, duke i cilësuar ato si përpjekje të qëllimshme për të penguar ndihmën për civilët në nevojë.
Luftimet mes RSF-së dhe ushtrisë sudaneze janë intensifikuar në Kordofan muajt e fundit, pas rënies së qytetit El-Fasher në duart e RSF-së në tetor. Konflikti, që zgjat prej afro tre vitesh, ka shkaktuar rreth 40 mijë viktima dhe ka futur më shumë se 21 milionë njerëz – gati gjysmën e popullsisë së Sudanit – në mungesë të thellë ushqimi. /mesazhi