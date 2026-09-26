Arabia Saudite dhe Pakistani diskutojnë reagimin ndaj sulmeve ndaj mbretërisë

Ministri saudit i Mbrojtjes, Princi Khalid bin Salman, është takuar me shefin e ushtrisë dhe shefin e Forcave të Mbrojtjes të Pakistanit, marshallin Asim Munir.
Takimi u zhvillua pas mbledhjes së shefave të shtabeve ushtarake të vendeve anëtare të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës.
Sipas ministrit saudit, palët diskutuan sulmet ndaj qytetit të shenjtë të Mekës, si dhe ndaj infrastrukturës civile dhe ekonomike të Arabisë Saudite.
Ai tha se të dyja vendet riafirmuan angazhimin për të vazhduar përpjekjet e përbashkëta për t’u përballur me këto sulme, në përputhje me marrëveshjen e mbrojtjes. /mesazhi