Arabia Saudite mohon raportimet për sulm vetëvrasës në Xhaminë e Madhe në Mekë

Autoritetet saudite mohuan sot raportet për një sulmues vetëvrasës në Xhaminë e Madhe në Mekë, duke thënë se një burrë u arrestua për ngacmimin e kalimtarëve dhe shkaktimin e panikut, transmeton Anadolu.
“Autoritetet e sigurisë në kryeqytetin e shenjtë arrestuan një person për ngacmimin e kalimtarëve dhe përhapjen e frikës dhe panikut mes tyre dhe me të u veprua menjëherë”, thanë autoritetet në një deklaratë në platformën e mediave sociale amerikane X.
“Autoritetet e sigurisë konfirmojnë se nuk ka asnjë të vërtetë në pretendimet që qarkullojnë në lidhje me incidentin”, thuhet në deklaratë.
Në deklaratë nuk jepen detaje të mëtejshme për të dyshuarin.
Pretendimet e mëparshme që qarkulluan në mediat sociale pretendonin se një kamikaz i dyshuar i veshur me një jelek shpërthyes i ishte afruar Qabesë, një ndërtesë guri në formë kubi që ndodhet në qendër të Xhamisë së Madhe që shërben si shenjtërorja më e shenjtë e Islamit, përpara se të kapej nga personeli i sigurisë.