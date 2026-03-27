Arabia Saudite rrëzon tre dronë mbi Riad dhe Provincën Lindore

Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha sot se tre dronë u interceptuan dhe u shkatërruan mbi Riad dhe Provincën Lindore, sipas një deklarate të shkurtër të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, transmeton Anadolu.
Një dron u rrëzua mbi Riad dhe dy të tjerë mbi Provincën Lindore, tha ministria, duke mos dhënë detaje shtesë mbi viktimat ose vendndodhjet e sakta.
Ministria shtoi se gjithsej 14 predha janë kapur që nga mëngjesi i sotëm.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar të rritet që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë mbi 1.340 njerëz deri më tani, përfshirë ish-liderin suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.