Arabia Saudite shpall konferencën ndërkombëtare humanitare për Sudanin

Arabia Saudite njoftoi se do të udhëheqin së bashku një konferencë mbi përgjigjen humanitare ndaj luftës në Sudan javën e ardhshme.

Konferenca do të mbahet më 19 qershor, tha Agjencia zyrtare e Shtypit Saudite, duke cituar ministrinë e jashtme dhe duke shtuar se ajo do të udhëhiqet bashkërisht me Katarin, Egjiptin, Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian, si dhe agjencitë e Kombeve të Bashkuara.

Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar në konfliktin tetë-javor midis shefit të ushtrisë sudaneze Abdel Fattah al-Burhan dhe ish zëvendësit të tij Mohamed Hamdan Daglo, i njohur si Hemedti, i cili drejton Forcat e Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake.

Mbretëria gjithashtu luajti një rol udhëheqës në evakuimin e mijëra të huajve nga Sudani në fillim të luftës, për të cilën OKB thotë se ka lënë një rekord prej 25 milionë njerëz – më shumë se gjysma e popullsisë – në nevojë për ndihmë dhe mbrojtje.