Arabia Saudite: Të shqetësuar nga tensionet në Detin e Kuq, mund të përshkallëzojnë konfliktin në rajon

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud tha se mbretëria ishte shumë e shqetësuar që tensionet në Detin e Kuq, të shkaktuara nga sulmet e grupit Houthi të Jemenit dhe atyre të SHBA ndaj objektivave ushtarake të tyre, mund të dalin jashtë kontrollit dhe të përshkallëzojnë konfliktin në rajon.

“Dua të them, sigurisht, ne jemi shumë të shqetësuar. Dua të them, ju e dini, ne jemi në një kohë shumë të vështirë dhe të rrezikshme në rajon, dhe kjo është arsyeja pse ne po bëjmë thirrje për de-përshkallëzimin,” ka thënë Faisal bin Farhan Al Saud për CNN, në një intervistë që do të transmetohet të dielën.

Sulmet nga milicia Houthi e lidhur me Iranin mbi anijet në Detin e Kuq gjatë javëve të fundit kanë ngadalësuar tregtinë midis Azisë dhe Evropës dhe kanë alarmuar fuqitë e mëdha në një përshkallëzim të luftës në Gaza.

Ministri i Jashtëm saudit tha se mbretëria beson në lirinë e lundrimit dhe dëshiron që tensionet në rajon të de-përshkallëzohen.

“Natyrisht, ne besojmë shumë në lirinë e lundrimit. Dhe kjo është diçka që duhet mbrojtur. Por ne gjithashtu duhet të mbrojmë sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Pra, ne jemi shumë të fokusuar në de-përshkallëzimin e situatës sa më shumë që të jetë e mundur”, tha ai për CNN.

Rebelët Houthi, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit, thonë se sulmet e tyre janë në solidaritet me palestinezët e sulmuar nga Izraeli në Gaza.

Që nga java e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet ndaj objektivave të Houthi-t në Jemen, dhe këtë javë e futi milicinë në listën e grupeve terroriste. Presidenti amerikan Joe Biden tha të enjten se sulmet ajrore do të vazhdojnë edhe pse ai pranoi se ato mund të mos i ndalin sulmet e Houthi-t.

Konfrontimi rrezikon një zgjerim të konfliktit përtej Gazës të qeverisur nga Hamasi, ku ministria lokale e shëndetësisë thotë se mbi 24,000 njerëz, ose më shumë se 1% e popullsisë 2.3 milionëshe të Gazës, janë vrarë në sulmet e Izraelit.

Izraeli nisi ofensivën e tij pas sulmeve të 7 tetorit nga grupi islamik palestinez, për të cilin zyrtarët izraelitë thonë se vranë 1200 njerëz. /abcnews