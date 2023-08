Argjentinë – Populisti libertarian Milei fiton zgjedhjet presidenciale – VIDEO

Populisti libertarian, Javier Milei ka fituar zgjedhjet presidenciale të së dielës në Argjentinë, sipas raporteve të mediave.

“Ekonomisti 52-vjeçar mori 30,11% të votave pasi ishin numëruar 96% e qendrave të votimit”, raportoi gazeta Clarín të hënën.

Thuhet se Milei është ideologjikisht i afërt me ish-presidentin brazilian Jair Bolsonaro dhe ish-presidentin amerikan Donald Trump.

Zgjedhjet paraprake të kërkuara ligjërisht, të njohura si Paso në Argjentinë, shërbyen për të sqaruar se cilat parti do të kandidonin për postin e vendit në zgjedhjet presidenciale të 22 tetorit.

Në zgjedhjet presidenciale lejohen të marrin pjesë vetëm partitë dhe aleancat elektorale që marrin të paktën 1,5% të votave.

Për opozitën konservatore, kryebashkiaku i kryeqytetit Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta dhe ish-ministrja e Brendshme, Patricia Bullrich së bashku morën 28,27% të votave.

Fitorja e Milei ishte pritur me padurim, pasi ai qëndron jashtë spektrit tradicional partiak të peronistëve dhe konservatorëve të vendit të Amerikës së Jugut. Ai e përshkruan veten si një “anarko-kapitalist”. /atsh

