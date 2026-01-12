Argjentinë, zjarret djegin rreth 12.000 hektarë tokë

Zjarret që filluan rreth 7 janarit vazhdojnë të djegin në të gjithë rajonin Patagonia të Argjentinës, ndërsa autoritetet raportojnë se afërsisht 12.000 hektarë janë prekur që nga e diela, 11 janar, raporton Anadolu.
Autoritetet kanë bërë të ditur se pronat rurale kanë pësuar dëme dhe kanë kanë vënë në dukje se një termocentral dhe një shkollë mbeten në rrezik.
Ata shtuan se kushtet e thata dhe erërat e forta pengojnë përpjekjet e zjarrfikësve dhe kufizojnë dukshmërinë për shkak të tymit të dendur.
Sipas autoriteteve lokale, 295 zjarrfikës vepruan në zonë, të mbështetur nga pesëmbëdhjetë avionë.
Agjencia Federale e Emergjencave e Argjentinës tha se zjarre aktive janë raportuar gjithashtu në Neuquen, ndërsa flakët në Santa Cruz dhe Rio Negro janë nën kontroll.
Agjencia deklaroi se statusi i emergjencës ka mbetur në fuqi në të gjithë rajonin.
Guvernatori i rajonit Chubut, Ignacio Torres, u tha gazetarëve se të paktën një nga zjarret aktive tregon shenja të ndezjes së qëllimshme.
Hetimi për shkakun e zjarreve vazhdon dhe autoritetet kanë njoftuar një shpërblim prej afërsisht tridhjetë e katër mijë dollarësh për informacion në lidhje me incidentin.