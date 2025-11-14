Armenia: Paqja me Azerbajxhanin do të kontribuojë në zhvillimin e rajonit

Ministri i Jashtëm armen, Ararat Mirzoyan, deklaroi se vendosja e paqes midis vendit të tij dhe Azerbajxhanit do të kontribuojë në zhvillimin e rajonit, transmeton Anadolu.
Mirzoyan, i cili mbërriti në kryeqytetin gjeorgjian Tbilisi për bisedime zyrtare, u takua me homologen e tij gjeorgjiane, Maka Bochorishvili.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit dypalësh në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Bochorishvili deklaroi se Gjeorgjia dhe Armenia mbajnë marrëdhënie strategjike.
Bochorishvili deklaroi gjithashtu se ata diskutuan zhvillimet rajonale gjatë takimit dypalësh.
Duke kujtuar inicializimin e marrëveshjes së paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, të organizuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, Bochorishvili tha: “Gjeorgjia mirëpret marrëveshjen e paqes të nënshkruar midis Armenisë dhe Azerbajxhanit në Washington më 8 gusht. Kjo marrëveshje historike është një hap i vërtetë drejt arritjes së paqes së qëndrueshme në Kaukazin e Jugut dhe hap rrugën për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të rajonit”.
Bochorishvili kujtoi se takimi trepalësh Armeni-Gjeorgji-Azerbajxhan u mbajt në Tbilisi për herë të parë këtë vit për të hedhur themelet për bashkëpunim të dobishëm reciprok midis vendeve të Kaukazit të Jugut. “Gjeorgjia ka luajtur gjithmonë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e rajonit, zhvillimin paqësor dhe të qëndrueshëm, dhe do të vazhdojë të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit rajonal” shtoi ajo.
– “Rajoni ynë mund të bëhet padyshim një pikë kryqëzimi”
Mirzoyan shprehu gjithashtu kënaqësinë e tij që ndodhej në Tbilisi.
Duke theksuar rëndësinë e marrëveshjes së paqes që ata nënshkruan me Azerbajxhanin, Mirzoyan tha:
“Ne besojmë se paqja e arritur midis Armenisë dhe Azerbajxhanit me ndërmjetësimin e presidentit të SHBA-së do të kontribuojë në zhvillimin e rajonit. Rajoni ynë mund të bëhet padyshim një pikë kryqëzimi. Hapja e infrastrukturës midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, programi ndërkombëtar i zhvillimit në territorin armen, integriteti territorial dhe ‘Rruga Trump’ bazuar në parime të ndryshme na ofrojnë shumë mundësi për përparim, dhe si rezultat i kësaj do të vendoset paqja”.
Mirzoyan u takua veçmas edhe me Kryeministrin e Gjeorgjisë, Irakli Kobakhidze, Presidentin Mikheil Kavelashvili dhe Kryetarin e Parlamentit, Shalva Papuashvili.