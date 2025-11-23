Armëpushimi në Gaza, kurth për Rezistencën

Izraeli tall të gjithë dhe manipulon sipas dëshirës. Po përdor marrëveshjen e armëpushimit në Gaza si një mundësi të artë për të likuiduar udhëheqësit dhe luftëtarët palestinezë të rezistencës dhe familjet e tyre – ata që nuk ka qenë në gjendje t’i arrijë gjatë dy viteve të agresionit.
Izraeli po e përdor armëpushimin si një kurth të projektuar për të vrarë pa asnjë rezistencë, luftë apo edhe duke rrezikuar ushtarët e vet. Armëpushimi, në formën e tij aktuale, është një operacion për të shfarosur luftëtarët e rezistencës të rrethuar brenda Vijës së Verdhë.
Ai po zbatohet në një shkatërrim sistematik të rezistencës palestineze, rraskapitje pa kosto dhe luftë pa rrezik për ushtrinë izraelite. Luftëtarët palestinezë po tërhiqen në një kurth shumë të rrezikshëm.
I përshtatet shumë mirë Izraelit dhe Amerikës që fraksionet palestineze të rezistencës të respektojnë armëpushimin pavarësisht të gjitha shkeljeve, sepse atëherë ata mund t’i vrasin ata sipas dëshirës.
Një ditë tjetër e vështirë për Gazën
Të paktën 23 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë të shtunën në një seri sulmesh ajrore izraelite që goditën shtëpi dhe një automjet në disa zona të Rripit të Gazës, në një shkelje të re të armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile të Gazës, Mahmoud Bassal, tha se pesë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën pasi një sulm me dron izraelit shënjestroi një automjet civil pranë kryqëzimit Abbas në qytetin perëndimor të Gazës.
Në të njëjtin qytet, katër palestinezë u vranë kur një sulm izraelit goditi një shtëpi në rrugën Al-Labbabidi.
Në Rripin qendror të Gazës, Bassal tha se dy palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur një sulm izraelit shënjestroi një shtëpi pranë xhamisë Bilal bin Rabah në Deir al-Balah perëndimor.
Në kampin e refugjatëve Nuseirat, tre palestinezë u vranë kur një sulm izraelit goditi një shtëpi pranë Spitalit Al-Awda.
Gjithashtu në Nuseirat, shtatë palestinezë u vranë pasi një sulm izraelit goditi një shtëpi në Kampin 2.
Hamasi paralajmëron…
Hamasi paralajmëroi për shkeljet në rritje të armëpushimit nga pushtimi izraelit, gjë që i vë ndërmjetësuesit dhe administratën amerikane mbi përgjegjësinë për t’u përballur me përpjekjet e Izraelit për të minuar armëpushimin në Gaza.
“Heqja e vazhdueshme e ‘Vijës së Verdhë’ nga ushtria izraelite dhe përparimi i saj i përditshëm drejt perëndimit përbëjnë një shkelje të qartë të marrëveshjes së armëpushimit.
Shkeljet sistematike sioniste të marrëveshjes kanë rezultuar në martirizimin e qindra njerëzve për shkak të sulmeve ajrore të vazhdueshme dhe vrasjeve nën pretekste të ndryshme.
Këto shkelje sioniste kanë çuar në ndryshime në linjat e tërheqjes së ushtrisë izraelite, të cilat bien ndesh me hartat e dakorduara.
Ne riafirmojmë refuzimin tonë të të gjitha përpjekjeve nga qeveria e kriminelit të luftës Netanyahu për të imponuar një gjendje të re që bie ndesh me marrëveshjen.
Ne u bëjmë thirrje ndërmjetësuesve të ndërhyjnë dhe të ushtrojnë presion për të ndaluar menjëherë shkeljet e pushtimit, dhe i bëjmë thirrje administratës amerikane të përmbushë premtimet e saj dhe ta detyrojë Izraelin të përmbushë detyrimet e saj”, tha Hamasi.
Reagimi nga Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës
“Sulmet ajrore të përhapura izraelite në Gaza, Deir el-Balah dhe Nuseirat, të cilat rezultuan në dhjetëra martirë dhe të plagosur, përbëjnë një shkelje serioze dhe të re të marrëveshjes së armëpushimit.
Synimi i përsëritur i civilëve pavarësisht armëpushimit të vlefshëm tregon qartë se pushtimi po e përdor marrëveshjen e armëpushimit si mbulesë për të kryer krimet e tij dhe po shpik justifikime për të justifikuar agresionin.
Administrata amerikane është bashkëpunëtore në këto krime dhe gënjeshtra, duke ofruar mbulim politik dhe diplomatik dhe mbështetje të vazhdueshme për pushtimin, duke thelluar kështu krizën dhe duke mundësuar vrasjen e synuar të civilëve nën pretekste të rreme.
Ne u kërkojmë ndërmjetësve dhe garantuesve të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të marrin një qëndrim vendimtar që do të ndalojë më në fund shkeljet e vazhdueshme të pushtimit dhe do të parandalojë përsëritjen e tyre.
Ne pohojmë qartë se populli ynë nuk do ta pranojë kurrë vazhdimin e këtij realiteti të imponuar me forcë, as rikthimin e justifikimeve boshe të pushtimit të mbështjella me pretendime të rreme dhe transparente”, paralajmëron Fronti Popullor. /tesheshi