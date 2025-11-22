Armëpushimi në Gaza, vetëm në letër

Ushtria pushtuese izraelite nisi një seri sulmesh ajrore të shtunën në mëngjes, të shoqëruara me operacione shembjesh, granatime dhe zjarr të rëndë që synonin disa zona përtej asaj që është bërë e njohur si Vija e Verdhë në Rripin e Gazës.
Në qytetin e Rafah, në jug të largët të Rripit të Gazës, avionët izraelitë nisën sulme ajrore të njëpasnjëshme në veri dhe në lindje të qytetit.
Burime lokale raportuan gjithashtu se tanket izraelite qëlluan me mitralozë të rëndë në lagjet palestineze.
Në qytetin e Khan Yunis, në Rripin jugor të Gazës, avionët luftarakë izraelitë nisën një seri sulmesh në lindje të qytetit, me tanket izraelite që bombarduan periferitë e qytetit me disa predha.
Burime lokale raportuan gjithashtu zjarr të rëndë nga automjetet izraelite në zonën Qizan al-Najjar, në jug të qytetit.
Në Rripin qendror të Gazës, zonat në lindje të qytetit Deir al-Balah iu nënshtruan granatimeve intensive të artilerisë izraelite përtej vijës së verdhë, mes aktivitetit intensiv të avionëve luftarakë në zonë.
Në Qytetin e Gazës, avionët izraelitë kryen një seri sulmesh, që përkuan me granatimet e rënda të artilerisë në lindje të lagjes Tuffah dhe zjarr nga tanket e pozicionuara pas vijës së verdhë.
Ushtria izraelite kreu gjithashtu operacione shkatërrimi dhe shkatërrimi në lagjen Shuja’iyya, në lindje të qytetit.
Dhjetëra familje palestineze u zhvendosën nga lagjet Al-Tuffah dhe Al-Shuja’iya të premten, pasi automjetet dhe transportuesit e blinduar izraelitë përparuan rreth 300 metra në të dy zonat, duke zgjeruar atë që njihet si Zona e Verdhë duke shtyrë blloqe betoni drejt perëndimit.
Ndërkohë, Kanali 12 i Izraelit raportoi se ushtria izraelite ka përdorur “sasi të mëdha eksplozivësh” gjatë operacioneve në Rripin verior të Gazës në ditët e fundit.
Që kur marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi më 10 tetor, ushtria pushtuese ka vazhduar operacionet e saj të prishjes dhe shkatërrimit të ndërtesave të mbetura pas “vijës së verdhë” dhe familjet që janë kthyer në shtëpitë e tyre të shkatërruara po jetojnë në një gjendje paqëndrueshmërie dhe frike për shkak të sulmeve të vazhdueshme. /tesheshi