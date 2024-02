Arrestohen një kosovar dhe një serb në Leposaviq, dyshohet se po kontrabandonin mallra

Janë arrestuar një shqiptar i Kosovës dhe një shtetas serb në Leposaviq.

Policia e Kosovës njofton se të dy dyshohen se po kontrabandonin mallra me kombin e tyre.

Ata janë ndaluar nga ana e policisë dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

“Leposaviq / 25.02.2024-12:00 Janë arrestuar dy të dyshuar një mashkull kosovar dhe një mashkull me shtetësi serbe, pasi të njëjtit me automjetin e tyre (kombi), kanë tentuar që të kontrabandonin disa mallra. Të dyshuarit edhe pse nuk kanë përfillur urdhrat e zyrtarëve policor për tu ndaluar, policia ka arritur që të ndaloj automjetin e dyshuar. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Rasti ne procedure hetimore”, thuhet në njoftim.