Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dyfishtë dje në Malishevë

I plagosur dhe në arrati për gati 24 orë, është kapur mëngjesin e sotëm dhëndri që vrau dy vëllezër në fshatin Golluboc të Malishevës.
Sipas burimeve të Teve1, i dyshuari A.I. është i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Plagosja dyshohet se ka ndodhur gjatë ballafaqimit me dy viktimat, vetëm pak çaste para se të kryhej vrasja e dyfishtë që tronditi zonën.
Arrestimi i tij është konfirmuar nga drejtori i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta, i cili ka thënë për Teve1 se i dyshuari është arrestuar në orën 06:30 të mëngjesit.
“Po, i dyshuari për vrasjen e dyfishtë në Golluboc është arrestuar sot në orën 06:30 në fshatin Pllaqicë.,” – ka deklaruar Graishta për Teve1.
Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Gjakovë përmes një njoftimi zyrtar ka konfirmuar arrestimin e tij.
“Prokuroria Themelore në Gjakovë njofton opinionin publik se, lidhur me rastin e vrasjes së dyfishtë të ndodhur në fshatin Golluboc, komuna e Malishevës, është arrestuar personi i dyshuar A.I., i cili më parë kishte qenë në arrati. Lidhur me rastin, Policia e Kosovës, në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme,” – thuhet në njoftim.
Prokuroria bëri të ditur se brenda afatit ligjor do të kërkojë caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.