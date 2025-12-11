Arrestohet ish-presidenti i Bolivisë, Luis Arce në kuadër të një hetimi për korrupsion

Në një periudhë më pak se një muaj pasi ia dorëzoi pushtetin pasardhësit të tij, ish-presidenti bolivian Luis Arce u arrestua të mërkurën si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm për korrupsion, transmeton Anadolu.
Një zyrtar i lartë në administratën e presidentit Rodrigo Paz konfirmoi se Arce u arrestua me akuza për shkelje të detyrës dhe keqpërdorim financiar.
Arce, i cili shërbeu si president i Bolivisë nga viti 2020 deri në vitin 2025, aktualisht po mbahet në paraburgim në lagjen Sopocachi të La Paz-it.
Paz, një centrist nga Partia Kristian-Demokratike, fitoi në zgjedhjet presidenciale të Bolivisë më 19 tetor, duke mposhtur rivalin konservator Jorge Quiroga dhe duke i dhënë fund gati dy dekadave të dominimit nga partia e majtë Lëvizja për Socializëm, të cilën Arce e përfaqësonte.