Arrestohet një polic në Gjilan, dyshohet se sulmoi dhe kanosi disa të rinj

Hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) kanë arrestuar sot një zyrtar policor në Gjilan, nën dyshimin se ka kryer veprat penale “sulm”, “lëndim i lehtë trupor” dhe “kanosje”.
Sipas IPK-së, hetuesit ishin njoftuar disa ditë më parë për rastin përmes një ankese të paraqitur në zyrën rajonale të IPK-së në Gjilan.
Dyshohet se zyrtari policor, derisa ishte jashtë detyrës zyrtare, kishte kryer veprime të kundërligjshme.
“Incidenti raportohet të ketë ndodhur më 13 gusht 2026 në rrugën “Lidhja e Prizrenit”në Gjilan zyrtari policor jashtë detyrës zyrtare ka qenë i përfshirë në një mosmarrëveshje më disa të rinj. IPK në koordinim me Prokurorinë Themelore në Gjilan ka filluar një hetim ndaj zyrtarit të dyshuar. Hetuesit në koordinim me Prokurorin e Shtetit kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore ku pas këtyre veprimeve fillestare hetimore zyrtari policor është arrestuar sot”, thuhet në njoftimin e IPK-së.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë, ndërsa IPK ka rekomanduar edhe suspendimin e tij.
“Veprimet e mëtutjeshme hetimore lidhur me këtë rast do të vazhdojnë nga hetuesit e IPK-së në konsultim të vazhdueshëm me prokurorin përgjegjës”, theksohet në fund të njoftimit.