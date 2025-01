Arrihet marrëveshje për formimin e qeverisë së re irlandeze

Një qeveri e re në Irlandë është afër pasi Grupi i Pavarur Rajonal (RIG) arriti një marrëveshje me partinë ‘Fine Gael’ dhe ‘Fianna Fail’, duke siguruar mbështetjen e saj për koalicionin, transmeton Anadolu.

Sipas raporteve të mediave lokale, marrëveshja përfshin koncesione të rëndësishme, duke përfshirë ndarjen e dy ministrive super të vogla për grupin RIG duke i dhënë dy vende në kabinet.

Draft programi për qeverinë tani përfshin politikat kryesore të grupit RIG, një zhvillim i mirëpritur nga anëtari i pavarur i dhomës së ulët të parlamentit, Michael Lowry, i cili konfirmoi kënaqësinë e grupit me marrëveshjen.

Lowry gjithashtu theksoi krijimin e strukturave të dakorduara për komunikim të vazhdueshëm midis grupit RIG dhe partive qeveritare.

Në takimet e planifikuar për ditën e nesërme, marrëveshja përfundimtare pritet të miratohet zyrtarisht nga grupi RIG, si dhe nga partitë parlamentare ‘Fine Gael’ dhe ‘Fianna Fail’.

Lowry hodhi poshtë spekulimet se kërkesat e RIG-it ishin të përqendruara ngushtë në shqetësimet lokale, duke theksuar angazhimin e grupit ndaj prioriteteve kombëtare.

“Në kundërshtim me spekulimet e mediave se kjo ishte një gjë me pompim famullitar, ne ishim të vetëdijshëm për çështjet kombëtare dhe ushqeheshim me të gjitha ato”, tha ai.

Derisa specifikat e roleve ministrore ende nuk janë bërë të ditura, Lowry tregoi se është arritur një “marrëveshje në parim” për këto pozicione.