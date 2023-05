Arsenali fiton me lehtësi ndaj Chelseat

Arsenali ka triumfuar 3-1 ndaj Chelseat në derbin zhvilluar në kuadër të javës së 34-të në Ligën Premier.

Goli i epërsisë erdhi në minutën e 18-të, kur Granit Xhaka asistoi te Martin Odegaard që realizoi për 1-0.

Dyshja bashkëpunuan sërish, me mesfushori shqiptar me pasaportë zvicerane që asistoi te norvegjezi në minutën e 31-të për 2-0.

Kaluan vetëm tre minuta nga goli i dytë, dhe vendasit shënuan edhe të tretin, tani përmes Gabriel Jesusit.

Pjesa e parë përfundoi me këto tri gola, derisa në të dytën ishte një pamje tjetër.

The Gunners nuk ia dolën më të shënonin gol, ndërsa Blutë e thyen mbrojtjen vendase për herë të parë dhe të fundit.

Ishte minuta e 65-të e takimit kur Mateo Kovacic asistoi te Noni Madueke, që realizoi për 3-1.

Pati raste deri në fund të takimit, mirëpo mungoi konkretizimi, duke bërë që derbi londinez të përfundonte me këtë rezultat.

Pas javës së 34-të, Arsenali është rikthyer në vendin e parë me 78 pikë, dy më shumë se Manchester City që ka dy ndeshje më pak, ndërsa Chelsea është në të 12-in me 39 sosh.

Në xhiron e 35-të, Topçinjtë do të takohen me Neëcastle United, ndërsa Blutë kanë punë me Bournemouthin.