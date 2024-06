Arsenali i armëve që u konfiskua në veri, Elshani: Armatimi ishte i fshehur nga pjestarë të grupit terrorist të Banjskës

Sasi e madhe armatimi është gjetur dhe konfiskuar sot në disa lokacione në veri të Mitrovicës.

Në një konferencë për media, zëvendësdrejtori i policisë për veriun, Veton Elshani, tha se nuk ka të arrestuar, pasi rasti lidhet më persona që janë në kërkim.

Ai tha se lokacioni i parë ka lidhje me personin që ndodhet në kërkim, Marjan Radojeviq, i cili kishte marrë pjesë në sulmin e Banjskës, ndërsa lokacioni tjetër ndërlidhet me kriminelin tjetër, Zarko Cvetkoviq.

“Siç e shihni këto armë të gjetura mbrapa meje janë të dy lokacioneve të cilat ne sot i kemi bastisë. Në lokacionin e parë pra këtë çantën që po e shihni në vijën e parë, e kemi gjetur bashkë me këto armë – tre kallashnikovë dhe me monocionin tjetër që është gjetur aty, pra në afërsi të Tre Rrokaqiejve, ndërlidhet me personin ne kërkim, Marjan Radojeviq! Ndërsa lokacioni tjetër është në rrugën “Qeta e Minatorëve”, në veri i Mitrovicës qe ndërlidhet me subjektin ne kërkim Zarko Cvetkoviq”, tha Elshani.

Tutje, Policia ka prezantuar se çfarë është konfiskuar.

Lokacioni 1: •3 Arme te gjata AK-47 •4 Karikatore me 60 fisheke •1 keher me 11 Fishek •1 kellef revole •1 çante ushtrake

Lokacioni 2 : •1 rrip brezi me 25 fishek per arme gjuetie. •23 fishek per arme gjuetie •Pistolete TT me 1 karikatore me 8 fishek •3 karikator me nga 8 fishek •2 karikator ne fotrolle •28 fishek per arme te gjate •10 kreher me fishek te armës se gjate (99 fishek) •1 kuti me fishek 7×62 •4 pastruese te armës •Kuti me lende te dyshimte

Lokacioni 3: •Arme e gjate me bajonete •1 pistolete me 2 karikatore me nga 8 fishek 7×62 dhe 1 fotroll. •Cante e zeze me pajisje per pastrim te armës •2 kutia me nga 50 fishek 7×62 •3 karikatore me fotrolla me nga 8 fishek •Arme e gjate gjuetie me cante.

Lokacioni 4: •Iriq metalik •Jelek i brendshëm Antiplumb •30 cope mjet i dyshuari Eksploziv TM 100 •1 Uniforme •Cante e zeze me pajisje te ndihmës se pare •Adapter per Radiolidhje