Arsyet pse duhet të konsumoni shpesh mollë

Mollët janë ndër frutat tradicionale me efektet e tyre të dobishme në shëndetin e njeriut. Ato mund t’i gjejmë gjatë gjithë vitit, shumë i gjithanshëm, i shijshëm, i lirë dhe me shumë përfitime për shëndetin tonë.

Mollët ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut- Mollët janë të pasura me fibra, të cilat ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut dhe ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm tretës. Ato përmbajnë gjithashtu pektinë, e cila ndihmon trupin tonë të absorbojë lëndët ushqyese në zorrë.

Kanë pak kalori- Çdo mollë përmban 64.5 kalori dhe përbëhet nga afërsisht 4% proteina, 2% lipide dhe 94% karbohidrate. Është një burim i shkëlqyer lëngjesh sepse 150 g mollë përmbanë 130,35 g ujë.

Janë burim i mineraleve- Një mollë 150 g përmban 198 mg kalium, 7,5 mg kalcium dhe 0,3 mg hekur. Ndër fitonutrientët e tij spikat acidi fitik (0,09 g në 150 g).

Mollët ju ndihmojnë të humbni peshë- Shija e saj e ëmbël, përmbajtja e ulët e kalorive, përmbajtja e lartë e fibrave dhe përmbajtja e lartë e ujit e bëjnë mollën një ushqim ideal për një dietë dobësimi. Ky frut plotëson dëshirën për ëmbëlsirat dhe pektina fryhet në stomak dhe në këtë mënyrë shkakton ndjenjën e ngopjes.

Një frut i lehtë edhe për diabetikët- Fruktoza që përmbahet në mollë metabolizohet pa përdorur insulinë gjithashtu parandalon fryrjen e stomakut.

Mollët mund të na mbrojnë nga kanceri- Rezultatet e studimeve epidemiologjike çojnë në hipotezën se konsumimi i të paktën një mollë në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e disa formave të kancerit.

Mollët një burim i pasur i vitaminës C- Mollët janë një burim i pasur i vitaminës C. 100 g mollë përmban 4,6 mg vitaminë C. Ato përmbajnë gjithashtu vitamina A, B1, B2, B6, E, K dhe acid folik.

Mollët na ndihmojnë të humbim peshë gjatë gjumit- Një mollë para gjumit mund të stimulojë dhe përshpejtojë metabolizmin, duke mbajtur kështu nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshme gjatë gjithë natës. Kjo lejon që glukagoni (hormoni i djegies së yndyrës) të futet gjatë gjumit.