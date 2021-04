Arsyjet pse duhet të pini ujë të ngrohtë çdo mëngjes

Keni dëgjuar shpesh që një pjesë e mirë e njerëzve që merren me aktivitet fizik apo personazhe të njohur e nisin mëngjesin me një gotë uji të ngrohtë në një stomak bosh. Nëse nuk keni kërkuar për një “pse”, është momenti ta bëni tani.

1. Mund të bini në peshë!

Eshtë gjëja e parë që duhet të bëni çdo mëngjes nëse po përpiqeni të humbisni peshë. Uji i vakët ngre temperaturën e trupit e cila si rezultat rrit shkallën metabolike (shkalla me të cilën trupi ynë djeg kalori). Kur kjo shkallë rritet, trupi ynë është i aftë të djegë më shumë kalori gjatë ditës, gjë e cila na ndihmon të dobësohemi më shpejt.

2. Përmirëson sistemin tretës

Trakti digjestiv aktivizohet duke hidratuar kështu stomakun dhe duke eleminuar toksinat e dëmshme nga trupi. Uji i ngrohtë ul gjithashtu ul rrezikun për kapsllëk dhe përmirëson lëvizjet e zorrëve.

3. Redukton dhimbjen e kokës prej sinuseve

Nëse vuani nga sinoziti, provoni ta nisni mëngjesin me një gotë uji të ngrohtë. Do ta shihni sa do t’ju ndihmojë për të pastruar mukozat e bllokuara, duke çliruar sinuset nga ngarkesat dhe si pasojë, reduktuar dhimbjen e kokës.

4. Përmirëson qarkullimin e gjakut

Zgjerimi i arterieve dhe venave ndikon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Kjo ndihmon gjithashtu në relaksimin e muskujve, çlirimin nga dhimbja e tyre dhe ul riskun për probleme kardiake.

5. Ndihmon që trupi të qëndrojë i detoksifikuar

Temperatura e lartë e trupit bën që të djerësini dhe bashkë me djersën nxirrni jashtë gjithë toskinat e eleminuara nga trupi.

6. Lufton të ftohtin

Nxehtësia që merrni nga uji i ngrohtë është shumë efektiv nëse po kaloni një grip apo keni dhimbje krahërori.

7. Redukton dhimbjet e ciklit menstrual

Kur jeni me perioda provoni të pini ujë të ngrohtë pasi duke rritur qarkullimin e gjakut në muskujt e barkut, muskujt do të qetësohen dhe relaksohen.

8. Parandalon plakjen e parakohshme

E dini që akumulimi i toksinave në trup bën që lëkura të rrudhet më shpejt? Duke pirë ujë të ngrohtë, çlironi toksinat dhe riparoni qelizat e lëkurës duke rritur kështu elasticitetin e saj.

Sa duhet të konsumoni?

Të paktën 2 litra uji të vakët në ditë për të marrë gjithë përfitimet e përmendura më lart.