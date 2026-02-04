Arteta tejet i kënaqur me skuadrën e tij pas triumfit ndaj Chelseat

Arsenali është kualifikuar në finalen e Kupës EFL për herë të parë pas tetë vitesh, pasi mposhti Chelsean 1-0 në ndeshjen e dytë gjysmëfinale në “Emirates”. Goli vendimtar u shënua nga Kai Havertz, i cili hyri nga stoli dhe vulosi fitoren e përgjithshme 4-2, duke i dhënë fund një serie zhgënjyese gjysmëfinalesh për londinezët.
Skuadra e Mikel Artetës, edhe pse pa Martin Odegaard dhe Bukayo Saka, tregoi pjekuri dhe durim në një duel të vështirë dhe me kushte të rënda atmosferike. Chelsea pati momente presioni, sidomos në pjesën e dytë, por nuk arriti ta shfrytëzojë dominimin territorial, ndërsa Arsenali u tregua më klinik në momentin vendimtar, duke goditur në kundërsulm në minutat e fundit.
Pas ndeshjes, trajneri Mikel Arteta vlerësoi pjekurinë dhe qartësinë taktike të skuadrës së tij, duke theksuar rëndësinë e atmosferës në stadium. “E dinim se do të ishte një betejë e vërtetë. Qëndrueshmëria dhe qartësia për të kuptuar se çfarë loje duhej të bënim na ndihmuan shumë,” deklaroi Arteta, duke shtuar se “atmosfera në stadium ishte e veçantë dhe ka bërë një ndryshim të madh”.
Në finalen e 22 marsit në Ëembley, Arsenali do të përballet me Manchester Cityn ose Neëcastle, me “Qytetarët” që janë favoritë pas epërsisë 2-0 nga ndeshja e parë. Për “Topçinjtë”, kjo finale përfaqëson një mundësi reale për t’i dhënë fund thatësirës së trofeve që nga FA Cup 2020 dhe për të fituar Kupën EFL për herë të parë që nga viti 1993, në një sezon që po merr gjithnjë e më shumë trajtën e një viti historik për klubin.