Arthur Hayes: Rënia e Bitcoin-it jashtë loje pasi cikli katërvjeçar ka marrë fund

Bitcoin, me vlerë momentale mbi 121 mijë dollar, është e pamundur të hyjë në një treg ‘bear’ (rënës) në muajt e ardhshëm, pasi pritet që kushtet monetare mbështetëse të vazhdojnë, duke e bërë në thelb të pavlefshëm ciklin tradicional katërvjeçar të ‘halving’-ut (gjysmimi i Bitcoin), sipas Arthur Hayes, drejtor i investimeve dhe bashkëthemelues i kompanisë Maelstrom.
Në një ese të titulluar “Rroftë Mbreti!”, botuar të enjten, Arthur Hayes argumentoi se shkaku kryesor i tregjeve bear të mëparshme të Bitcoin në vitet 2014, 2018 dhe 2022 ka qenë shtrëngimi monetar në ekonomitë kryesore, jo cikli katërvjeçar i halving-ut. Në secilën prej këtyre periudhave, çmimi i Bitcoin ra me 70 për qind deri në 80 për qind nga kulmi i tregut ‘bull’ (rritës), shkruan CoinDesk.
CoinDesk shprehu një pikëpamje të ngjashme në vitin 2023, duke shpjeguar se cikli katërvjeçar i Bitcoin-it, që lidhet me përgjysmimin e shpërblimeve të minierave, në fakt ndikohet më shumë nga luhatjet e ofertës monetare të valutës fiat dhe likuiditetit, sesa nga vetë ngjarjet e “halving”-ut.
“Ndërsa afrohet përvjetori katërvjeçar i këtij cikli të katërt, tregtarët duan të ndjekin modelin historik dhe të parashikojnë fundin e këtij tregu bull”, shkroi Hayes, duke shpjeguar se cikli katërvjeçar ka përfunduar dhe se prurja e madhe e likuiditetit fiat që po vjen do ta mbajë tregun në rritje.