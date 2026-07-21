ASEAN u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit për vetëpërmbajtje

Vendet e Azisë Juglindore i bënë thirrje sot SHBA-së dhe Iranit që të ushtrojnë “vetëpërmbajtjen maksimale” pasi konflikti i përtërirë minon përpjekjet e vazhdueshme të ndërmjetësve kryesorë për zgjidhje paqësore, transmeton Anadolu.
“Ne shprehëm shqetësim serioz për situatën me zhvillim të shpejtë në Lindjen e Mesme, veçanërisht armiqësitë e ripërtërira” që përfshijnë SHBA-në dhe Iranin, thuhet në një komunikatë të përbashkët nga diplomatët më të lartë të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN).
Ata u mblodhën për takimin e tyre të 59-të vjetor në Manila, kryeqytetin e Filipineve, kryesuesja aktuale e bllokut 11-anëtarësh. Diplomatët e lartë të ASEAN-it “u bënë thirrje të gjitha palëve të interesuara të ushtrojnë vetëpërmbajtjen maksimale dhe të shmangin çdo akt që mund të përkeqësojë më tej situatën”.
Thirrja për qetësi vjen në mes të shkëmbimit të vazhdueshëm të zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t’i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Pakistani dhe Katari kanë luajtur ndërmjetësuesit kryesorë, duke u kërkuar palëve ndërluftuese të ndalojnë sulmet dhe të kthehen në statusin e para 9 korrikut.
SHBA-ja vazhdoi sulmet e saj ushtarake ndaj Iranit për të dhjetën ditë të martën, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani në të gjithë Lindjen e Mesme, duke goditur asetet dhe bazat amerikane. Një propozim i përbashkët nga Islamabadi dhe Doha i ka kërkuar Teheranit dhe Uashingtonit të hapin Ngushticën e Hormuzit, të heqin bllokadën e porteve iraniane dhe të ndërpresin sanksionet ndaj naftës iraniane.