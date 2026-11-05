​Aston Martin prezanton Valhalla Spider, supermakinën hibride që arrin 349 km/h me çatinë e hapur

Aston Martin ka prezantuar Valhalla Spider, versionin pa çati të supermakinës hibride me motor të vendosur në mes, e cila u prezantua më herët këtë vit. Modeli i ri zhvillon 1,064 kuaj fuqi dhe, sipas kompanisë, arrin shpejtësinë maksimale prej 349 km/h edhe me çatinë e hapur.
Valhalla Spider do të prezantohet për publikun këtë fundjavë në aktivitetin Concours at Wynn, në Las Vegas. Dorëzimet për klientët janë planifikuar të nisin në tremujorin e tretë të vitit 2027, ndërsa çmimi ende nuk është bërë i ditur.
Ashtu si versioni Coupé, Spider kombinon një motor V8 4.0-litërsh me dy turbo me tri motorë elektrikë. Sistemi hibrid prodhon gjithsej 1,064 kuaj fuqi dhe 1,100 Nm çift rrotullues, ndërsa fuqia shpërndahet në të katër rrotat.
Shpejtësia maksimale prej 349 km/h është e njëjtë me atë të versionit Coupé. Për të ruajtur stabilitetin në shpejtësi të larta, makina është pajisur me aerodinamikë aktive dhe sisteme të posaçme për kontrollin e drejtimit, të projektuara edhe për përdorim në pistë.
Dallimi kryesor është çatia, për të cilën blerësit mund të zgjedhin mes një mbulese prej pëlhure që hiqet dhe një çatie opsionale të fortë prej fibrash karboni. Me çatinë prej pëlhure të vendosur, shpejtësia kufizohet në 200 km/h, ndërsa çatia prej fibrash karboni lejon arritjen e shpejtësisë maksimale prej 349 km/h.
Kur makina përdoret pa çati, një deflektor i çmontueshëm ndihmon në kufizimin e turbulencave të ajrit në kabinë. Kur nuk nevojitet më, ai paloset dhe vendoset në hapësirat e posaçme të ruajtjes brenda automjetit. Aston Martin ka përshtatur gjithashtu disa elemente të aerodinamikës dhe sistemeve të stabilitetit për të marrë parasysh ndryshimet mes drejtimit me çati dhe pa të.
Valhalla Spider shënon një risi për kompaninë britanike, pasi është supermakina e saj e parë e prodhimit me motor në mes dhe kabinë të hapur. Ajo përdor të njëjtën strukturë prej fibrash karboni si Coupé, e cila ndihmon në uljen e peshës dhe siguron ngurtësinë e nevojshme për performancë të lartë.
Modeli ruan edhe dyert karakteristike prej fibrash karboni, të cilat hapen lart, ndërsa janë bërë disa ndryshime të vogla për ta lehtësuar hyrjen dhe daljen nga kabina. Si pajisje standarde ofrohet një ulëse e re Touring prej fibrash karboni. Blerësit mund të zgjedhin pa pagesë shtesë edhe ulësen më sportive prej fibrash karboni që përdoret te versioni Coupé.
Drejtori ekzekutiv i Aston Martin, Adrian Hallmark, tha se Spider ndërthur përdorshmërinë e përditshme me aftësitë për drejtim në pistë, duke shtuar përvojën e vozitjes me çati të hapur.
“Me shpejtësi të lartë apo të ulët. Në shi apo në diell. Me çati apo pa çati. Në rrugë apo në pistë. Valhalla Spider i plotëson të gjitha kërkesat”, deklaroi Hallmark.
Aston Martin Valhalla Spider pritet të mbërrijë te klientët në tremujorin e tretë të vitit 2027. Kompania ende nuk ka publikuar çmimin, por modeli do të pozicionohet krahas versionit Coupé si një tjetër alternativë me performancë të lartë në gamën e saj.