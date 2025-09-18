Audi e parë ‘pa unaza’ del në shitje – çmimi është një befasi e madhe

Është e vështirë të imagjinohet Audi pa unazat e tij, por kohët e reja sjellin zakone të reja. Unazat janë jashtë loje, AUDI është në modë. AUDI është krijuar së bashku nga Audi dhe SAIC, një kompani e madhe kineze e automobilave.
Kjo markë është e orientuar drejt tregut kinez dhe fokusohet në automjetet elektrike. Tani ka filluar paraporositja e modelit të parë, E5 Sportback-it modern.
E5 Sportback është një makinë elektrike e madhësisë së mesme, me dizajn sportiv dhe performancë të lartë. Çmimi në paraporosi ndryshon nga 28-37 mijë euro, ndërsa prezantimi zyrtar pritet në shtator.
Audi ofron gjithsej katër versione në paraporosi: dy me motor në pjesën e pasme dhe dy me të katër rrotat aktive. Pra, çmimi është më se i favorshëm.
Për një Audi të tillë në Evropë do t’ju duhej të shtonit të paktën edhe njëzet mijë euro të tjera, por kështu është në Kinë. Konkurrenca në atë treg është e jashtëzakonshme, ndërsa lufta e çmimeve ka marrë përmasa të paparashikuara.
Përndryshe, ajo që do t’i tërheqë veçanërisht kinezët është fakti se AUDI i parë është i pajisur me një ekran LED masiv prej 59 inçësh në kabinë.
Në përgjithësi, automjeti ka një sistem me tension të lartë prej 800 voltësh dhe ofrohet me një ose dy motorë.
Fuqia ndryshon nga 299 deri në 788 kuaj/fuqi. Bateritë janë të disponueshme në tri madhësi: 76,2 kWh, 83,3 kWh dhe 100 kWh, me një autonomi nga 618 deri në 770 km sipas sistemit kinez të matjes (CLTC). Automjeti gjithashtu mund të karikohet për një distancë prej 370 km në vetëm 10 minuta.