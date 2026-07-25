Audi ndryshon drejtim: Më pak ekrane, më shumë butona dhe cilësi në modelet e reja

Prodhuesit e automjeteve rrallë janë aq të sinqertë sa Audi në një intervistë për Motor1 vitin e kaluar, kur një zyrtar i kompanisë pranoi çuditërisht se interierët e markës nuk janë më ato që ishin dikur.
Oscar da Silva Martins, Drejtor i Komunikimit të Produkteve dhe Teknologjisë në Audi, pranoi hapur se “sigurisht që kanë qenë më të mirë për sa i përket cilësisë në të kaluarën”.
Gjatë të njëjtës bisedë, prodhuesi i automjeteve luksoze premtoi një rikthim në formë.
Që nga ajo intervistë, Audi ka prezantuar një gjuhë të re dizajni të quajtur “Strive For Clarity”, e njohur edhe si “The Radical Next”.
Debutimi i saj u bë në Concept C , një parapamje e një veture elektrike me dy vende që pritet të dalë në shitje vitin e ardhshëm.
Brendësia e veturës sportive elektrike është krejtësisht e ndryshme nga modelet aktuale Four Rings.
Ajo ul numrin e ekraneve, rikthen disa kontrolle fizike dhe përdor materiale me cilësi më të lartë në të gjithë kabinën.
Koncepti C, gati për prodhim, do të nisë revolucionin e brendshëm të Audi-t, një përpjekje për të rikthyer atë që i bënte kabinat e markës kaq të veçanta përpara se ekranet dhe materialet më të lira të mbizotëronin.