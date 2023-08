Audi RS 6 sedani është kthyer, por si një elektrik

Mercedes dhe BMW me modelet e tyre EQE 53 dhe i5 M60 tashmë kanë filluar të tërheqin klientë të rinj në klasën e sedanëve elektrikë premium të klasës së mesme të lartë. Kjo e motivoi Audi të riaktivizojë historinë e sedanit RS 6 13 pas largimit prej tregut.

Audi prezantoi A6 e-tron me konceptin me të njëjtin emër në vitin 2021. Koha për ta po mbaron, sepse Mercedes dhe BMW kanë zënë tashmë pozicionet fillestare ku mbizotëron energjia elektrike. Modeli me katër dyer i Audi duhet të shfaqet diku në vitin 2025 si RS 6 e-tron tërësisht i ri, domethënë nuk do të jetë më vetëm Avant.

Përkatësisht, sedani do t’i bashkohet versionit Avant e-tron në këtë linjë të performancës, 15 vjet pasi Audi e ndërpreu atë, duke mbajtur vetëm Avant. Prodhuesi i automjeteve në Ingolstadt vendosi të ndalojë prodhimin e sedanit RS 6 në vitin 2010 nga frika se RS 6 mund të kanibalizonte sedanin RS 7 në atë kohë. Bazuar në sedanin e ardhshëm A6 e-tron, të dy versionet janë konfirmuar për një prezantim në vitin 2024. Audi planifikon t’i pajisë ata me një motor të ri të projektuar për të cilin kompania po punon në partneritet me Porsche. Një konfigurim me dy motorë i ngjashëm me atë të Taycan do të fuqizojë këtë dyshe të egër.

Modelet elektrike do të vijnë me më shumë fuqi se paraardhësit e tyre me një motor SUS, domethënë fuqia totale e motorit elektrik duhet të kalojë 1000 kuaj/fuqi dhe rreth 1000 Nm çift rrotullues, raporton Autocar. Një transmision me dy tufë dhe një makinë quattro “elektrike” do të japin fuqi dhe çift rrotullues në të dy akset.

Premium Platform Electric (PPE), i zhvilluar gjithashtu nga Audi me Porsche për vetura të mëdha për të cilat arkitektura MEB nuk është e përshtatshme, do të gjendet gjithashtu në sedan dhe Avant, duke mbështetur një arkitekturë 800V dhe një inverter karabit silikoni. Modele të tilla si Audi Q6 e-tron SUV dhe Q6 e-tron Sportback, si dhe Porsche Macan Electric do të ndërtohen gjithashtu në platformën PPE.

Por përpara se gjenerata e re RS 6 të dalë në treg, Audi ka ende plane për modelin aktual. Divizioni Audi Sport do të nxjerrë një RS 6 GT Avant edhe më të fortë. TFSI V8 i tij me turbo dyfishtë 4.0 litra duhet të ketë 30 kuaj/fuqi dhe 50 Nm më shumë se RS 6 Avant Performance, i cili zhvillon 630 kuaj/fuqi dhe 900 Nm çift rrotullues.