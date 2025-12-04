Australi, Meta fillon largimin e personave nën 16 vjeç nga platformat përpara ligjit të ri për rrjetet sociale

Meta ka filluar fshirjen e llogarive të përdoruesve australianë nën moshën 16 vjeç nga rrjetet Instagram, Facebook dhe Threads, vetëm pak ditë para hyrjes në fuqi të ligjit të ri për rrjetet sociale për të miturit më 10 dhjetor, raportuan mediat, transmeton Anadolu.
Sipas BBC-së, kompania u kishte dërguar njoftim përdoruesve të moshës 13–15 vjeç se llogaritë e tyre do të çaktivizoheshin duke filluar nga 4 dhjetori, përpara asaj që konsiderohet ndalimi i parë kombëtar në botë i rrjeteve sociale për të mitur.
Ligji kërkon që platformat e rrjeteve sociale të ndërmarrin “masa të arsyeshme” për të parandaluar fëmijët nën 16 vjeç të kenë llogari.
Mosrespektimi mund të sjellë gjoba deri në 49,5 milionë dollarë amerikanë (33 milionë dollarë).
Sipas Meta-s, rreth 150.000 përdorues të Facebook-ut dhe 350.000 llogari të Instagram-it do të preken.
Meqenëse Threads aksesohet përmes Instagram-it, edhe ato llogari do të preken.
BBC-ja citoi një zëdhënës të Meta-s duke thënë se “respektimi i ligjit do të jetë një proces i vazhdueshëm dhe shumështresor”, ndërsa kërkoi gjithashtu “një qasje më efektive, të standardizuar dhe që ruan privatësinë”.
Meta sugjeroi që qeveria të kërkojë nga dyqanet e aplikacioneve të verifikojnë moshën e përdoruesit gjatë shkarkimit dhe të marrin miratimin e prindërve për nën-16 vjeç, në vend që verifikimi t’u lihet individualisht platformave.
Përdoruesve të identifikuar si të mitur do t’u jepet mundësia të shkarkojnë dhe ruajnë përmbajtjen e tyre para se llogaritë të mbyllen.
Ata që besojnë se janë identifikuar gabimisht mund të kërkojnë rishikim duke dorëzuar një video-selfie ose një dokument identifikimi.
Ministrja australiane e Komunikimeve, Anika Wells, tha se ligji synon të mbrojë “Gjeneratën Alfa” nga dëmet e rrjeteve sociale, duke vënë në dukje se priten “vështirësi fillestare” në ditët e para.
Platformat e tjera të prekura nga ndalimi përfshijnë YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, X, Kick dhe Twitch.
Wells tha se po monitoron gjithashtu aplikacionet si Lemon8 dhe Yope për migrim të mundshëm të përdoruesve.
Lemon8 ka premtuar të përjashtojë personat nën-16 vjeç, ndërsa Yope ka deklaruar se funksionon si mesazhues privat dhe nuk bie nën definicionin e një platforme rrjetesh sociale.
Masa e Australisë po ndiqet nga afër nga liderët globalë mes shqetësimeve në rritje për ekspozimin e fëmijëve ndaj përmbajtjeve të dëmshme onlajn.
Një studim i porositur nga qeveria më herët këtë vit gjeti se 96 për qind e fëmijëve të moshës 10–15 vjeç përdornin rrjete sociale, dhe shumë prej tyre kishin hasur materiale shqetësuese.