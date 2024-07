Australi, zbulohet anija që u fundos 55 vjet më parë ku humbën jetën 21 persona

Janë gjetur rrënojat e anijes së mallrave që u fundos pasi u godit nga një stuhi teksa transportonte çelik në Australi në vitin 1969, ku humbën jetën 21 nga 26 anëtarët e ekuipazhit, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit në median australiane, rrënojat e anijes “MV Noongah”, e cila u fundos më 25 gusht 1969, u gjetën në një thellësi prej 170 metrash.

Vendndodhja e rrënojave u përcaktua duke përdorur hartën e detit me rezolucion të lartë dhe video imazhe.

Në atë kohë, një nga “përpjekjet më të mëdha të kërkimit dhe shpëtimit në det” në historinë australiane u zhvillua për anijen e mallrave “MV Noongah”, e cila kishte një ekuipazh prej 26 personash dhe u fundos në ujërat e bregdetit të Uellsit të Ri Jugor (New South Wales) pasi u godit nga një stuhi.

Menjëherë pas fundosjes së anijes, 5 persona nga ekuipazhi u shpëtuan ndërsa 21 të tjerë humbën jetën.

The wreck of MV Noongah has been identified after being tragically lost at sea 55 years ago.

We helped identify the wreck as part of a collaborative project with Heritage NSW, The Sydney Project as well as members of the public. https://t.co/MDIB69PUbT pic.twitter.com/Osm4NUAVQR

— CSIRO (@CSIRO) July 25, 2024