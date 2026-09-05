Autofagjia
(Në kuptimin filozofik-teologjik: procesi ku sistemi shkatërron dhe ha vetveten nga brenda).
Metin İzeti
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ
“Thuaj: ‘Ai ka fuqi t’ju sjellë ndëshkim nga sipër jush ose nga poshtë këmbëve tuaja, ose t’ju përçajë në grupe e t’ju bëjë të shijoni dhunën e njëri-tjetrit.’ Shih se si i sqarojmë argumentet, me qëllim që ata të kuptojnë!” (Kuran, Surja El-En’am: 65)
Ajeti 65 i Sures El-En’am përfaqëson një kërcënim metafizik apo një përshkrim të një ndërhyrjeje apokaliptike nga jashtë, por ai shërben edhe si një diagnozë psiko-sociale dhe ontologjike e gjendjes njerëzore kur ajo shkëputet nga Oksigjeni Transcendental. Në teologjinë islame, ndëshkimi (‘adhāb) shpesh keqkuptohet si një akt hakmarrës i Krijuesit. Megjithatë, në rrafshin e thelluar hermeneutik, ndëshkimi hyjnor është shfaqja natyrale e ligjeve kozmike dhe morale të vëna në punë nga vetë zgjedhjet e njeriut (Sunnetullāh).
Kur Deklarata Kuranore përdor togfjalëshin “Ai ka fuqi…”, ajo vendos një hierarki ontologjike: Absolutja përballë Relatives. Por kjo fuqi nuk shfaqet vetëm përmes rrufeve apo tërmeteve fizike; ajo shfaqet përmes shpërbërjes së strukturës së brendshme të shpirtit dhe rendit shoqëror. Ky ajet e ndan dënimin në tre dimensione: vertikalitetin e lartë (nga sipër), vertikalitetin e ulët (nga poshtë) dhe horizontalitetin e ndërlidhjes njerëzore (përçarja dhe dhuna e ndërsjellë).
I. Ndëshkimi “Nga sipër”: Ankthi ssiko-eksistencial dhe presioni i njeriut modern
Ndërsa komentuesit klasikë e interpretuan ndëshkimin “nga sipër jush” si rrufe, breshër apo stuhi meteorike, një lexim analitik-filozofik i epokës sonë e zbulon këtë dimension si rënien e një qielli mental. Për njeriun modern, “sipër” përfaqëson sferën e koncepteve, të mendjes, të vetëdijes dhe të perceptimit transcendental.
Njeriut modern, i cili shpall “vdekjen e Zotit” sipas formulimit të Niçes (Nietzsche), nuk i mbetet më një qiell mbrojtës. Në mungesë të kësaj mbulese metafizike, sekularizmi absolut dhe materializmi radikal e kanë lënë subjektin njerëzor lakuriq përballë boshllëkut eksistencial. Ndëshkimi nga sipër transformohet kështu në:
– Ankthin eksistencial (Angst Kierkegaardian): Njeriu modern e ka zëvendësuar besimin me racionalitetin instrumental. Sidoqoftë, pa transcendencë, vetëdija kthehet në makth. Ankthi nuk është më vetëm një çrregullim kimik i trurit, por një reaksion teologjik i shpirtit që lëngon në një hapësirë pa kuptim.
– Presionin e hiper-prodhueshmërisë dhe djegies (Burnout): Në shoqërinë e performancës, njeriu bëhet xhelat i vetvetes. Kjo “reshje” presioni të pandërprerë nga mendja e tij e ngarkuar, nga kërkesa absolute për sukses material, vepron si një ndëshkim i padukshëm nga sipër.
– Alienimin dhe depresionim kolektiv: Kur shpirti nuk gjen strehë në një Rend Hyjnor, mendja e transformon realitetin në një burg psiqik. Vertikaliteti i lartë, që duhej të ishte burim mëshire dhe paqeje (sekineh), kthehet në burim peshe të rëndë psiqike.
II. Ndëshkimi “Nga poshtë këmbëve”: Anarkia, instabiliteti dhe kriza sociale
Në rrafshin simbolik dhe sociologjik, “poshtë këmbëve” përfaqëson bazën, tokën, infrastrukturën dhe themelet mbi të cilat ngrihet shoqëria. Kur ajeti flet për ndëshkimin nga poshtë, analitika teologjike zbulon procesin e shpërbërjes së strukturës institucionale dhe materiale të njerëzimit.
Pasi psika njerëzore shkatërrohet nga ankthi (ndëshkimi nga sipër), kjo neurozë kthehet në një krizë të hapur sociale (ndëshkim nga poshtë):
– Anarkia sistemike dhe shpërbërja e normave (Anomie e Dyrkemit / Durkheim): Kur nevojat materiale dhe dëshirat primare të njeriut lihen pa fre morale, vetë baza e shoqërisë fillon të rrëshqasë. Toka nën këmbë nuk është më e sigurt; konceptet e drejtësisë, ligjit dhe besimit institucional shemben.
– Kriza mjedisore dhe shfrytëzimi instinktiv: Toka fizike sot po rebelohet ndaj njeriut përmes ndotjes, krizave klimatike dhe erozionit të burimeve. Ky është një rezultat i drejtpërdrejtë i lakmisë teknologjike – toka nën këmbët tona refuzon të mbajë më barrën e egoizmit tonë.
– Humbja e Grund-it (Fundamentit Metafizik): Në filozofi, “toka” është ajo që na mban të ankoruar. Ndëshkimi nga poshtë nënkupton humbjen e dyshemesë morale; kur çdo gjë bëhet relative, shoqëria bie në një anarki ku “njeriu për njeriun bëhet ujk” (Homo homini lupus).
III. Përçarja si epifenomen i iakmisë
Pjesa e tretë e ajetit përshkruan kulmin e tragjedisë njerëzore: “ose t’ju përçajë në grupe e t’ju bëjë të shijoni dhunën e njëri-tjetrit.” Kjo përçarje (shi’je’an) dhe kjo dhunë e ndërsjellë nuk janë pasojë e ideologjive apo feve në vetvete, por epifenomen i lakmisë radikale (shuhh).
Për ta kuptuar këtë në thellësi, duhet t’i kthehemi arketipit të parë të konfliktit njerëzor: vrasjes së Habilit nga Kabili.
Historiografia popullore shpesh e gabon natyrën e konfliktit mes Kabilit dhe Abilit duke e parë si një mospërputhje rituale apo fetare. Por analitika teologjike e dokumentuar edhe në tekstet e thelluara islame tregon diçka krejt tjetër:
– Identiteti dhe feja ishin të njëjta: Të dy vëllezërit besonin në të njëjtin Zot, ndiqnin të njëjtin prind (Ademin a.s.) dhe praktikonin të njëjtin kult sakrifice (kurban). Nuk kishte divergjencë teologjike apo diferencë identitare mes tyre.
– Motivi i vërtetë: Lakmia e posedimit: Kabili refuzoi të pranonte vendimin e Zotit sepse donte për vete partneren që i takonte Habilit, duke pretenduar se ajo ishte “më e bukur”. Kjo nuk ishte çështje e së drejtës hyjnore, por çështje e egoizmit, posedimit absolut dhe xhelozisë – me fjalë të tjera, lakmi e papërmbajtur.
– Vrasja si zgjidhje egoiste: Kabili e vrau vëllanë e vet sepse nuk duronte dot që tjetri të zotëronte atë që dëshironte ai vetë. Zoti nuk e shkaktoi atë përçarje; e shkaktoi pafundësia e dëshirës instinktive të Kabilit.
Kabili përfaqëson prototipin e njeriut modern sekular: një qenie që nuk ngopet me atë që i është caktuar, por kërkon kontroll absolut mbi burimet, tjetrin dhe vetë realitetin. Në momentin që lakmia e brendshme mbërrin pikën kritike, tjetri (edhe nëse është vëllai) nuk shihet më si subjekt me dinjitet, por si një pengesë e thjeshtë që duhet eliminuar.
Sot, përçarjet globale – nga luftërat gjeopolitike te polarizimet ekstreme sociale – maskohen me petkun e fese,identitetit, fshatit, kombësisë apo ideologjisë. Por nën këto maska qëndron saktësisht i njëjti mekanizëm si te Kabili: lakmia për kapital, pushtet, status dhe kontroll.
IV. Epilogu hermeneutik: Udhëkryqi i të kuptuarit (Jefkahūn)
Ajeti mbyllet me një thirrje të fuqishme intelektuale: “Shih se si i sqarojmë argumentet, me qëllim që ata të kuptojnë!”
Verbi kuranor jefkahūn shkon tej njohjes sipërfaqësore (‘ilm); ai kërkon njohje të thelluar, depërtuese dhe analitike (fikh). Kurbani/Kurani kërkon nga njerëzimi që të lidhë pasojat me shkaqet. Ankthi psiqik, anarkia sociale dhe përçarja shkatërruese nuk janë ngjarje të rastësishme apo fatkeqësi natyrore; ato janë arkitektura e ndëshkimit që njeriu ndërton me duart e veta kur i kthen shpinën të Vërtetës Transcendente.
Zgjidhja që sugjeron ky kuadër teologjik nuk është thjesht një reformë politike apo një terapi e izoluar psikiatrike. Zgjidhja kërkon një metanoja (shndërrim radikal të mendjes): riankorimin e shpirtit në sferën e lartë morale për të shpëtuar mendjen nga ankthi, vendosjen e drejtësisë në tokë për të parandaluar anarkinë, dhe kapërcimin e lakmisë Kabiliane përmes vetëpërmbajtjes dhe vëllazërisë absolute.