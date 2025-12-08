Autokritika e fortë e një diplomati amerikan: “Shikoni Ballkanin, e ndamë në shtatë shtete…”

Si duhet qeverisur Siria? Kjo është dilema e Uashingtonit
I Dërguari Special i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, ka hedhur poshtë propozimin për decentralizim në Siri, ku grupet minoritare po kërkojnë përfshirje më të madhe në qeveri.
“Decentralizimi nuk ka funksionuar kurrë në këtë rajon,” u tha Barrack gazetarëve në margjinat e Forumit të Dohas.
Ai shtoi:
“Nëse shikoni se çfarë ndodhi në Ballkan, ne e ndamë atë në shtatë shtete dhe është kaos. Nëse shikoni se çfarë ndodhi në Irak, u frustruam pas tre trilion dollarësh dhe disa qindra mijëra jetësh, dhe keni decentralizim, i cili tani është një problem i madh. Nëse shikoni sistemin konfesional në Liban, nuk funksionoi. Nëse shikoni Libinë, ne bëmë të njëjtën gjë.”
Ai theksoi se nuk e di përgjigjen e saktë të pyetjes se cila është forma e duhur e qeverisjes, por vendimi duhet të merret nga rajonet, njerëzit, fiset dhe kulturat.
“Duhet të jetë kaq e thjeshtë,” tha ai.
Qeveria e përkohshme e Sirisë, e udhëhequr nga Ahmed al-Sharrah, erdhi në pushtet me një premtim për përfshirje, por është kritikuar nga të krishterët, druzët, kurdët dhe alevitët të cilët thonë se janë margjinalizuar. Komunitetet minoritare kanë kritikuar dekretin kushtetues kalimtar që përqendrohet në jurisprudencën islame dhe centralizimin e pushtetit në Damask.
“Kur shikoni se si jetojnë së bashku kurdët, druzët, alevitët, pesë lloje të ndryshme të Islamit, gjashtë lloje të ndryshme të Krishterimit, ata mund ta zgjidhin çështjen. Ata duhet të vendosin se si duan të jetojnë,” tha Barrack.
Tranzicioni pas konfliktit i Sirisë është shënuar nga dhuna. Në korrik, shpërthyen përleshje vdekjeprurëse midis fiseve druze dhe beduine sunite në provincën jugore të Suwayda. Luftimet u përshkallëzuan me përfshirjen e forcave qeveritare siriane përpara se të shpallej një armëpushim më 19 korrik.
Numri i të vdekurve iu afrua 2,000, përfshirë rreth 765 civilë druzë të cilët u “ekzekutuan në terren nga forcat e mbrojtjes dhe të ministrisë së brendshme”, sipas Observatorit Sirian për të Drejtat e Njeriut me seli në Britani.