AUV: Dyshime për paraqitjen e “Gripit të Shpezëve” në katër lokacione në Kosovë

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar të gjithë qytetarët, fermerët, institucionet qendrore dhe lokale të Republikës se Kosovës, se kemi dyshime të bazuara për paraqitjen e sëmundjes ‘’Gripi i Shpezëve’’(Avian Influenza) tek shpezët në fermat e ekonomive familjare në 4 lokacione në vend.

Sipas udhëzimit administrativ Nr.24/2005, për luftimin e sëmundjes zoonotike të shpezëve ‘’Gripi i shpezëve’’ Avian Influenza: autoritet kompetente shtetërore dhe fermerët janë të obliguar të ndërmarrin veprime konkrete për parandalimin e përhapjes se sëmundjes.

Kështu thuhet në komunikatën për medie nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës.

“Masat fillestare për parandalimin e përhapjes së sëmundjes ‘’Gripi i Shpezëve’’ janë: Ndalohet lëvizja e shpezëve nga fermat, mbajtja e panaireve, tregjeve, ekspozitave dhe grumbullimeve të tjera të shpezëve dhe zogjve të tjerë”, thuhet në komunikatë.

Në këtë komunikatë po ashtu thuhet se se janë marrë edhe masa të tjera.

“Të ngritët niveli i biosigurisë në ferma, për të penguar përhapjen e sëmundjes (parandalimi i kontaktit në mes të shpezëve të egra dhe atyre shtëpiake, vendosja dezbarierave në hyrje dhe dalje të fermave, ndalimin e hyrjes se personave të paautorizuar, ushqimet, pajisjet dhe plehu, të mos jen në kontakt me fermat e prekura me këtë sëmundje. Kontrollin e lëvizjes së shpezëve brenda zonës së mbikëqyrjes duke i zbatuar masat e dezinfektimit”, thuhet në komunikatë.

Po ashtu, “masat që do të aplikohen në zonën mbrojtëse: Identifikimin e të gjitha pronave me shpezë brenda zonës. vizita periodike të të gjitha pronave me shpezë, ekzaminimin klinik të atyre shpezëve, përfshirë edhe marrjen e mostrave, nëse është e nevojshme për ekzaminime laboratorike, përdorimi i mjeteve të duhura për dezinfektimit në hyrje dhe dalje të pronës, ndalohet transporti i shpezëve pa aprovim nga autoriteti kompetent, do të mbikëqyrën të gjitha masat qe janë të vendosura sipas udhëzimit administrativ për zonat e mbrojtura”.

Në këtë komunikatë thuhet po ashtu se “si autoritet jemi duke ndërmarre të gjitha veprimet e nevojshme sipas Udhëzimit Administrativ Nr.24/2005 Për luftimin e sëmundjes zoonotike të shpezëve ‘’Gripi i shpezëve’’ Avian Influenza”.

“Përmes Drejtorisë së Shëndetit dhe Mirëqenies se Kafshëve, bashke me inspektorët veterinarë zyrtarë dhe veterinarët e terrenit në bashkëpunim me fermerët e shpezëve do të punojmë për menaxhim sa me të mirë të situatës për parandalimin e përhapjes se kësaj sëmundje tek shpezët. Lusim të gjithë qytetaret dhe fermerët qe të mos krijojnë panik. Situata është dhe do të mbahet në kontroll përmes bashkëpunimit dhe respektimit të masave të vendosura”, thuhet tutje.