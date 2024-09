Avionët luftarak izraelitë kryejnë sulme të rënda në periferi në jug të Bejrutit

Ushtria izraelite ka pretenduar se ka goditur armët e Hezbollahut nën ndërtesat civile në periferitë jugore të Bejrutit në sulmet e dhunshme ajrore gjatë natës së kaluar, raporton Anadolu.

Megjithatë, grupi libanez Hezbollah mohoi pretendimet se armët ishin të ruajtura nën ndërtesat civile që ishin në shënjestër.

Korrespondenti i Anadolu-t tha se avionët luftarakë kryen më shumë se 40 sulme të dhunshme dhe të njëpasnjëshme që mbrëmë vonë që shkaktuan zjarre të gjera dhe shkatërrime të konsiderueshme në zona të shumta në një sulm të paprecedentë që nga lufta e Izraelit në Liban në 2006.

– Ministria e Shëndetësisë e Libanit do të evakuojë spitalet në Bejrutin jugor mes përshkallëzimit të Izraelit

Sipas korrespondentit, zjarret kanë shpërthyer për orë të tëra në Bir Hassan të Malit të Libanit në periferinë jugore të Bejrutit nga një sulm ajror që synonte një ndërtesë.

Ushtria izraelite tha se avionët luftarakë sulmuan objektivat e reja të Hezbollahut në Bejrut. Ajo gjithashtu tha se kreu sulme të reja ajrore duke shënjestruar rajonin e Luginës Bekaa në Libanin lindor.

Një korrespondent i Anadolu-t konfirmoi se Izraeli kreu një seri sulmesh të dhunshme dhe intensive izraelite duke shënjestruar vendndodhje të ndryshme në rajonin Bekaa.

Ndërkohë, Agjencia Kombëtare e Lajmeve Libaneze raportoi fluturime intensive të avionëve luftarak izraelitë mbi fshatrat e rretheve Tyre dhe Bint Jbeil në Libanin jugor.

Gjithashtu u raportua një sulm izraelit që shënjestroi rrethin Faqara në Malin e Libanit në pjesën qendrore të vendit.

Më herët, sipas korrespondentit të Anadolu-t, ushtria izraelite shënjestroi ndërtesa në zonat e Kafaat, Choueifat, Hadath dhe Laylaki, si dhe ajo pretendoi se forcat ajrore kryen sulme në qytetin jugor Tyre dhe rajonin lindor Bekaa, duke pretenduar se ajo goditi objektivat e Hezbollahut.

Dje vonë, avionët izraelitë kryen sulme të rënda në periferitë jugore të Bejrutit, duke pretenduar se goditën selinë kryesore të Hezbollahut.

Pas sulmeve ajrore, mediat izraelite thanë se ushtria po verifikonte nëse shefi i Hezbollahut, Hassan Nasrallah, ishte brenda zonës së shënjestruar.

Ministria e Shëndetësisë e Libanit raportoi se gjashtë persona u vranë dhe 91 të tjerë u plagosën në sulmet.

Hezbollahu ende nuk ka komentuar mbi sulmin në fjalë.

Megjithatë, ajo raportoi në një deklaratë për bombardimin e vendbanimit Kabri në veri të Izraelit me një breshëri raketash ‘Fadi-1’.

Korporata e Transmetimeve Publike Izraelite raportoi se për herë të dytë brenda një jave, një raketë e lëshuar nga Libani drejt vendbanimeve në Bregun Perëndimor verior u kap.

Nga ana e saj, radioja e ushtrisë izraelite tha se sirenat u dëgjuan në Gjirin e Haifa, Galile, Wadi Ara dhe vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor verior. Nuk u dhanë më shumë detaje.

E përditshmja Yedioth Ahronoth gjithashtu raportoi se shpërthime u dëgjuan në Tel Aviv.

Ushtria izraelite tha se zbuloi një raketë balistike të lëshuar nga Libani, e cila shpërtheu në një zonë të hapur në Izraelin qendror.

Izraeli ka goditur Libanin që nga e hëna e javës së kaluar me sulme, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që kanë vrarë më shumë se 700 persona dhe kanë plagosur afër 2.200 të tjerë. Ministria gjithashtu tha se numri i të vdekurve në Liban që nga tetori i kaluar është 1.540.

Hezbollahu dhe Izraeli janë përfshirë në një luftë ndërkufitare që nga fillimi i sulmit të Izraelit në Rripin e Gazës, ku që nga tetori i kaluar janë vrarë të paktën 41.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë.

Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar kundër sulmeve në Liban, pasi ato ngjallin spektrin e kthimit të konfliktit të Gazës në një luftë rajonale.

⚡️New scenes of the occupation aircraft targeting the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/eYqDAUFkHH

— War Monitor (@WarMonitors) September 28, 2024