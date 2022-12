Avionët luftarakë izraelitë sulmojnë Gazën ndërsa BE-ja bën thirrje për “përgjegjësi”

Avionët luftarakë izraelitë kanë sulmuar vende në Rripin e Gazës pasi një raketë ra në jug të Izraelit dhe ndërsa tensionet arrijnë pikën e vlimit në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku 10 palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite që nga java e kaluar.

Ushtria izraelite tha se sulmet ajrore në orët e para të së dielës kishin në shënjestër një objekt të prodhimit të armëve dhe një tunel nëntokësor që i përkiste Hamasit, sipas agjencisë së lajmeve Associated Press.

Sulmi ajror në Gaza pason zemërimin për vrasjen e një të riu palestinez, Ammar Mufleh, 23 vjeç, nga një ushtar izraelit në mes të ditës të premten, vrasje e cila u kap në video. Pamjet rrëqethëse kanë ngjallur zemërim të gjerë në mesin e palestinezëve dhe u bëjnë thirrje përmes mediave sociale të përshkallëzojnë rezistencën kundër okupimit izraelit.

Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, lëshoi një deklaratë duke thënë se ai ishte “shumë i shqetësuar për nivelin në rritje të dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar”.

Të paktën 207 palestinezë janë vrarë në territoret e pushtuara të Rripit të Gazës, Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit Lindor deri më tani këtë vit.

Gaza; while the world is silent. pic.twitter.com/OeDpV1CrLS

— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 4, 2022