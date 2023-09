Avokati serb Stojkoviq: Sulmi nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Aleksandar Vuçiqit dhe BIA-s për FSB-në ruse

Avokati nga Beogradi, Çedomir Stojkoviq ka reaguar pas vrasjes së një zyrtari policor dhe plagosjen e një tjetri në veri të Kosovës.

Stojkoviq në shkrim në rrjetin social X, ka theksuar se ky sulm nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Aleksandar Vuçiqit për Shërbimin e Brendshëm rus (FSB).

“Ky sulm nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Aleksandar Vuçiqit për FSB-në ruse. Ky sulm nuk do të ishte i mundur nëse shërbimet e inteligjencës dhe kundërzbulimit të Serbisë nuk do të ishin vendosur nën ndikimin dominues të Federatës Ruse. Kujtojmë se BIA drejtohet nga një rus”, ka shkruar Stojkoviq.

“Vetëm tre muaj më parë, operacionet psikologjike dhe inteligjente të FSB-së çuan në një sulm ndaj ushtarëve të NATO-s (KFOR) në veri të Kosovës, i cili rezultoi me amputimin e këmbëve prej tre prej tyre”, vijon reagimi.

Ai ka shtuar se shërbimi inteligjent rus ka punuar për një kohë shumë të gjatë për të nxitur konflikt në Ballkan.

“Sonte një grup huliganësh në veri të Kosovës hapën zjarr ndaj policisë së Kosovës, duke vrarë një polic të Kosovës dhe plagosur një tjetër. Sonte në kufirin me Kosovën është dërguar një kolonë me autoblinda të Ushtrisë serbe. Shërbimi inteligjent i Federatës Ruse ka punuar për këtë për një kohë shumë të gjatë për të nxitur konfliktin në Ballkan. Plani është i qartë: udhëzoni dhe nxisni serbët që të sulmojnë policinë e Kosovës dhe pastaj të krijoni një konflikt në të cilin Serbia do të përfshihej drejtpërdrejt”, ka shtuar ai.

Në fund, avokati Stojkoviq shprehet se informacionet e nxitura nga inteligjenca ruse e kanë nxitur këtë sulm.

“Serbët nga veriu i Kosovës nuk kanë asnjë interes të sulmojnë policinë e Kosovës dhe njerëzit e zakonshëm sigurisht që nuk kanë të bëjnë me këtë. Por, formacionet e armatosura të inkurajuara nga inteligjenca dhe aksioni psikologjik i Federatës Ruse – janë autorët e këtij sulmi, dhe synojnë të nxisin konflikt te popullata serbe në Kosovë”, ka përfunduar Stojkoviq.

Policia e Kosovës është sulmuar me arsenal armësh, përfshirë këtu edhe me granata dore dhe zollë, ku si pasojë e gjuajtjeve një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur.

Sulmet ndaj policisë kanë ndodhur në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 03:00 në fshatin Bajnskë në veri të Kosovës.