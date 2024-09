Babai i aktivistes së vrarë turko-amerikane kërkon drejtësi nga SHBA-ja

Mehmet suat Eygi, babai i aktivistes turko-amerikane Aysenur Ezgi Eygi, e cila u qëllua dhe u vra nga ushtarët izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, ka shprehur shpresën se qeveria amerikane do të sigurojë drejtësi dhe do të nisë një hetim për vrasjen e saj, siç po bën aktualisht qeveria e Türkiyes, raporton Anadolu.

Eygi falënderoi Türkiyen që nuk braktisi ndjekjen e kësaj “vrasje arbitrare” duke filluar një hetim për vrasjen e vajzës së tij. Ai gazetarëve në qytetin turk Aydın u tha se presin të njëjtën gjë edhe nga qeveria amerikane.

26-vjeçarja Eygi, një shtetase e dyfishtë turko-amerikane, u vra më 6 shtator nga forcat izraelite gjatë një proteste paqësore kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite në qytetin Beita pranë Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Më herët, ministri turk i Drejtësisë, Yılmaz Tunç, tha se Türkiye ka nisur një hetim për vrasjen e saj nga ushtarët izraelitë.

Hetimi u hap për krimet e kryera ndaj shtetasve turq në një vend të huaj. Individët e implikuar do të përballen me akuzat për “vrasje me paramendim” të kategorizuara në “krime kundër njerëzimit”.

Türkiye do të kërkojë po ashtu urdhër-arreste ndërkombëtare përmes një lajmërimi të kuq, duke bërë thirrje për kapjen e atyre që janë përgjegjës.

Babai i aktivistes 26-vjeçare e përshkroi dhimbjen e thellë që ai dhe familja e tij po durojnë, duke kujtuar vajzën e tij si një avokate të përkushtuar për të drejtat e njeriut dhe mjedisin.

“Aysenur ishte e ndjeshme ndaj të drejtave të njeriut, natyrës dhe gjithçkaje”, tha Eygi.

Babai njoftoi se trupi i vajzës së tij do të sillet në Istanbul nesër në mëngjes dhe më pas në provincën Izmir, ndërsa varrimi i saj është caktuar për të shtunën.

“Amerika është një vend disi ndryshe. Kur ka një padrejtësi ose një vrasje të qytetarëve të saj, Amerika, si shqiponja në emblemën e saj, zbret poshtë. Por kur bëhet fjalë për Izraelin, mund të ketë përpjekje për t’iu shmangur kësaj”, tha Eygi.

Ai theksoi se Aysenur, e cila kishte marrë një arsim të mirë në SHBA, zgjodhi t’i kushtonte jetën idealeve të saj dhe jo të bënte një jetë të rehatshme.

“Ajo ishte kaq idealiste”, shtoi ai.