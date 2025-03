Banane e nxirë? Ja truku për ta bërë sërish të verdhë

Truku me banane zombie po bën sërish xhiron e internetit. Duke u bërë virale disa vite më parë falë videove të postuara në rrjetet sociale, ky truk premton të kthejë sërish në të verdhë një banane të nxirë me vetëm një grusht oriz dhe një tharëse flokësh.

Si funksionon truku i bananes zombie

Universiteti Shtetëror i Floridës vlerëson se 50 milionë tonë banane përfundojnë në mbeturina çdo vit për shkak të pjekjes së shpejtë të frutave, shenja e parë e së cilës është lëkura kafe. Me trukun e bananeve zombie, do të ishte e mundur të ndryshoni këtë mekanizëm dhe ta bënim një banane të vjetëruar të verdhë dhe të fortë përsëri, duke e bërë atë më tërheqëse. Trendi u shfaq për herë të parë në YouTube nga Brandon Queen një iluzionist, i cili shpjegoi se për ta bërë lëvozhgën të duket sërish si e re, duhet ta vendosni frutin në një qese plot me oriz dhe ta mbyllni hermetikisht. Pas një ore, thjesht mund ta thani bananen me tharëse flokësh dhe në videon e tij lëkura e saj u rikthye në mëyrën magjike në ngjyrën e verdhë.

Por a është vërtet e mundur të arrihet ky rezultat?

A mund të zverdhet sërish lëkura e bananes kafe? Përpara se ta provoni këtë truk në shtëpi dhe të humbisni kohën dhe paratë tuaja, duhet të themi se ky truk duket se nuk funksionon, të paktën jo ashtu siç përshkruhet. Në fakt, do të funksiononte vetëm kur lëvozhga e bananes nxirret nga akulli. Pas vendosjes së një fruti në frigorifer për një kohë të shkurtër, tharja e tij me ajër të nxehtë mund ta ndihmojë atë të kthehet në ngjyrën e tij origjinale. Por është e pamundur që lëvozhga e një bananeje të pjekur të kthehet sërish në të verdhë. Procesi i maturimit është i pakthyeshëm. Por ka disa truke te tjera reale që iu ndihmojnë ta ruani mirë këtë frut.

Si të piqni bananet ose t’i mbani ato jeshile

Lëkura e bananes ndryshon ngjyrën për shkak të një reaksioni kimik midis një enzime, oksigjeni dhe etileni të prodhuar nga vetë fruti, i cili përshpejton procesin e pjekjes dhe prodhimin e sheqernave. Klorofili që e bën lëvozhgën të gjelbër zëvendësohet nga karotina dhe antocianina , të cilat e bëjnë atë të verdhë dhe më pas kafe. Për të ngadalësuar pjekjen e bananeve, disa rekomandojnë ndarjen e tyre dhe mbështjelljen e kërcellit të secilës prej tyre në letër alumini ose plastike, për të kufizuar lëshimin e etilenit.

Megjithatë, është shumë më mirë t’i vendosni bananet në frigorifer, pasi procesi ngadalësohet nën 17°C . Por kini kujdes nga temperaturat shumë të ulëta, pasi ato mund të rrezikojnë pjekjen e tyre përgjithmonë. Për të përshpejtuar zverdhjen e një bananeje jeshile, mund të mendoni ta vendosni së bashku me një mollë brenda një qese letre të mbyllur.