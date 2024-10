Banorët e Beit Lahiya gërmojnë me duar për të nxjerrë viktimat nga rrënojat

Tareq Abu Azzoum nga Aljazeera, duke raportuar nga Deir el-Balah, Gaza qendrore

Vazhdojnë të dalin detaje rreth asaj që përshkruhet si një “masakër e tmerrshme” nga forcat izraelite në Beit Lahiya.

Sulme të shumta ajrore goditën zonën me popullsi të dendur – nuk u dhanë paralajmërime. Dëshmitarët okularë thanë se 35 palestinezë u vranë në sulm dhe të tjerë u varrosën në rrënoja.

Njerëzit po përpiqen të nxjerrin viktimat nga nën rrënoja, sepse shpëtimtarët e mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë në vendngjarje pasi reaguesit e parë u shënjestruan nga forcat izraelite më herët sot.

Beit Lahiya dhe Jabalia konsiderohen të jenë dy qendrat kryesore urbane në veri të Gazës dhe familjet e zhvendosura nga pjesë të tjera të Gazës kanë ardhur për t’u strehuar në strehimore atje. Ata të dy kanë qenë nën sulm të rëndë për më shumë se tre javë tani.

Ushtarët izraelitë në shumë raste kanë sulmuar qendrat e evakuimit, duke detyruar familjet palestineze të largohen dhe më pas i kanë djegur qendrat deri në tokë. Jabalia dhe Beit Lahiya janë të mbushura dendur me civilë dhe qytetet janë goditur vazhdimisht.

Moments of hope as civil defense teams rescue a woman and child from the rubble of the Maqat family’s home, destroyed by an Israeli airstrike in Gaza. pic.twitter.com/dvSOxoJp40

— Quds News Network (@QudsNen) October 26, 2024