Ka përfunduar ndeshja mes Athletic Bilbaos dhe Barcelonës me rezultatin 0:0 e vlefshme për javën e 27-të në La Liga.

Shumë raste, por asnjë gol nuk u shënua në stadiumin “San Mames” në Bilbao.

Kujtojmë që gjatë kësaj ndeshje ekipi i Xavit humbi Pedrin, i cili u largua nga fusha i lënduar.

Përveç Pedrit, nga loja u largua edhe De Jong.

Me këtë barazim, Barcelona mbetët në pozitën e 3-të me 58 pikë, kurse Bilbao në pozitën e 5-të me 50 pikë./