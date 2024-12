Barça kërkon yllin e Man United

Dritarja e transferimeve të janarit është afër, dhe do të ketë shumë histori të mëdha për t’u ndjekur me disa klube të mëdha që kërkojnë të forcohen dhe të tjerë të prirur të largojnë lojtarë të padëshiruar.

Me pak më shumë se një javë deri në hapjen e afatit kalimtar të janarit, të gjithë sytë janë te Marcus Rashford i Manchester United, i cili duket i sigurt se do të largohet nga klubi pasi nuk po gjen hapësirë të mjaftueshme te ‘Djajtë e kuq’, përcjellë KosovaPress.

Barcelona ka qenë e lidhur fort me sulmuesin, dhe sipas “Football Transfers”, ata tani i janë afruar United me synimin për të rënë dakord për një marrëveshje fillestare huazimi që do të përfshinte një opsion për ta bërë nënshkrimin të përhershëm për 42 milionë euro në verë.