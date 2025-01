Barcelona kërkon finalen e Superkupës

Athletic Bilbao dhe Barcelona, do të përballen në gjysmëfinalen e parë të Superkupës së Spanjës, turne ky që luhet në Arabinë Saudite.

Kjo gjysmëfinale, luhet sot prej orës 20:00 dhe fituesi i saj, avancon në finalen e madhe që do të zhvillohet të dielën mbrëma.

Ndeshja pritet të jetë interesante, pasi të dyja skuadrat synojnë kalimin në finale për ta synuar trofeun e parë të këtij sezoni.

Bazuar në tabelën e La Ligas, Barcelona vlerësohet favorite përball Bilbaos, kundërshtar që rezultatin 2:1 në kuadër të xhiros së dytë.

Barça është e treta në tabelë me 38 pikë, dy më shumë se Bilbao që është i katërti dhe në pesë ndeshjet e fundit në kampionat nuk di për humbje.

Fituesi i këtij dueli, në finalen e Superkupës së Spanjës, do të përballet me fituesin e gjysmëfinales së dytë, në të cilën përballen Real Madridi me Mallorcan, të enjten mbrëma.