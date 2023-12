Barcelona me vështirësi mposht Almerinë

Skuadra e Xavit fitoi në shtëpi me rezultat 3:2.

Raphinha ia dhuroi epërsinë Kampionëve të La Ligas në minutën e 33-të, pas një dominimi të plotë.

Por, mysafirët u rikthyen në lojë me golin e Leo Baptistao, i cili depërtoi pa problem në mbrojtjen e Barcelonës.

Sergio Roberto ia riktheu epërsinë Barcelonës në pjesën e dytë, por përsëri Almeria nuk u dorëzua dhe barazoi rezultatin.

Këtë herë ishte Edgar Gonzalez, i cili shfrytëzoi gabimin e mbrojtjes katalonase.

Mirëpo në skenë u shfaq përsëri kapiteni i vendasve dhe me golin e dytë personal arkëtoi tre pikë të plota për Barcen.

Barcelona me këtë fitore është ngjitur në vendin e tretë me 38 pikë, ndërsa në xhiron e 19-të takohet me Las Palmas. /