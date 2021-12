Barcelona synon Januzajn

Burime e TodoFichajes konfirmojnë se rinovimi i Adnan Januzajt ka qenë i ndërlikuar ditët e fundit dhe pikërisht tani bisedimet për vazhdimësinë e tij do të prisheshin totalisht.

Klubi i San Sebastian tashmë ka vendosur largimin në fund të sezonit dhe nga bordi sportiv e konsiderojnë të humbur. Fillimisht u duk se ai do të rinovonte qëndrimin në San Sebastián por hyrja e një ekipi të tretë ka ndryshuar rrjedhën e negociatave.

Sipas informacioneve, Barcelona ka mbajtur kontakte me mjedisin e lojtarit për të vlerësuar uljen e tij në Barcelonë. Katalanasit nuk po kalojnë momentin më të mirë ekonomik dhe duhet të përfitojnë nga ky lloj operacioni për të forcuar veten.

Largimi i Januzajt ishte i qartë se do të ishte drejt Anglisë, por interesi i Barcelonës ka bërë që ai të ndryshojë listën e prioriteteve. Xavi do të kishte dhënë tashmë dritën jeshile për të filluar negociatat me lojtarin në mënyrë që e ardhmja e tij të mund të zgjidhej në janar.