Probleme të reja për Flick, as de Jong nuk udhëton me Barcelonën në SHBA

Më shumë probleme për Hansi Flick. Pas konfirmimit se Ansu Fati nuk do të jetë i disponueshëm për turneun amerikan për shkak të një lëndimi në këmbën e djathtë, i cili mund ta mbajë jashtë fushave për një muaj e gjysmë në rastin më të keq, tani është edhe Frenkie de Jong ai që do të mungojë.

Sipas informacioneve nga AS, mesfushori holandez është takuar me trajnerin dhe doktorët për të marrë një vendim mbi gjendjen e kyçit të këmbës së djathtë dhe nëse është e përshtatshme të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara, duke pasur parasysh udhëtimet e gjata transoqeanike.

Më në fund, të gjitha palët kanë rënë dakord që është më mirë që Frenkie të vazhdojë rehabilitimin në Barcelonë. Ky është një tregues më shumë që kyçi i këmbës së djathtë të lojtarit nuk po i përgjigjet pritshmërive.

Frenkie de Jong është jashtë fushave që nga 21 prilli, kur u lëndua në El Clasico pas një ndërhyrjeje të ashpër nga Fede Valverde. Goditja ishte në të njëjtin kyç që ai tashmë kishte lënduar dy herë gjatë atij sezoni.

Ronald Araújo gjithashtu nuk do të udhëtojë për turneun amerikan, pas operacionit që kreu të hënën për një dëmtim në tendinën e bicepsit femoral të këmbës së djathtë, që do ta mbajë jashtë për katër muaj, ndërsa Pedri dhe Gavi do të vazhdojnë rehabilitimin e tyre në Barcelonë.

Megjithatë, Flick do të rikuperojë Marc Andre Ter Stegen, që do të rikthehet në fund të javës, së bashku me Raphinha, Gundogan dhe Kounde, të cilët do të integrohen drejtpërdrejt nga Shtetet e Bashkuara.