Barcelona thuhet se ka gjetur trajnerin e ri

Edhe pse për Joan Laportan vendimi i Xavi Hernandez për t’u larguar nga Barcelona në fund të sezonit mund të jetë i “rishikueshëm”, i gjithë skenari ndryshoi në momentin që ata u eliminuan në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve.

Tani, sipas Mundo Deportivo, thuhet se brenda klubit janë analizuar opsione të tjera për të marrë stolin e trajnerit, por përpara këtij eliminimi të dhimbshëm, ende po bëheshin përpjekje për të bindur Xavin për të qëndruar.

Në këtë kontekst, shfaqet sërish emri i Rafa Marquez, i cili përfiton nga të qenit pjesë e strukturës së klubit dhe nga filozofia e përkatësisë që kërkohet ndonjëherë brenda entitetit Blaugrana.

Burimet e cituara nga të njëjtat media katalanase konstatojnë se nuk ka një vendim përfundimtar në lidhje me këtë, largimi i Xavi Hernandez nuk është fakt dhe as nuk është e sigurt që Marquez do të jetë trajneri i radhës, megjithëse ky i fundit ka mbështetje të brendshme për arsye të ndryshme.

Një aspekt tjetër i theksuar në profilin e Rafa Marquez është stërvitja e tij si strateg me ekipin rezervë, me një Barça Atletic që aktualisht renditet e dyta në grupin e saj në RFEF 1, duke ditur elementët që e përbëjnë këtë ekip.

Për më tepër, duke marrë parasysh situatën aktuale financiare të klubit, shifra e Rafa Marquez nuk do të përfaqësonte një shpenzim të rëndësishëm, kështu që investimi do të drejtohej drejt nënshkrimeve të rëndësishme për të përmbushur objektivat sportive të përshkruara në qytetin e Barcelonës.