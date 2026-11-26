Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës FSK, gjenerallejtënant Bashkim Jashari u dekorua me medaljen “Nderi i Forcave të Armatosura” gjatë një takimi në Tiranë nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë (FARSH), gjenerallejtënant Arben Kingji.
Ndarja e kësaj medalje u bë në shenjë vlerësimi të lartë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm dhe forcimin e bashkëpunimit vëllazëror mes dy forcave.
Në takim u diskutua edhe mbi situatën aktuale të sigurisë në rajon dhe më gjerë, si dhe për avancimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë..
Me këtë rast u tha se bashkëpunimi ndërmjet FSK dhe FARSH vazhdon të thellohet me qëllim të adresimit të sfidave të përbashkëta të sigurisë në rajon dhe më gjerë.