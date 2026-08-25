Bastisjet dhe arrestimet izraelite vazhdojnë në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite dhe kolonët kanë vazhduar të hënën një fushatë arrestimesh, bastisjesh, prishjesh dhe konfiskimesh të tokave në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.
Në disa zona të Nablusit, forcat izraelite bastisën disa qytete dhe arrestuan Samir Abdel Rahim Yadak dhe tre djemtë e tij në Salim, si dhe dy persona në Zita-Jama’in. Në Awarta dhe Beita, ushtarët përdorën municion të vërtetë, gaz lotsjellës dhe granata trullosëse. Në Beita, ata shkatërruan dhe mbuluan me bojë murale që paraqisnin dëshmorë.
Në Jerusalem, forcat izraelite ndërhynë në një ceremoni diplomimi të studentëve në Suq Al-Qattanin dhe arrestuan katër persona, mes tyre drejtorin e Qendrës së Studimeve të Jerusalemit dhe figura të komunitetit lokal.
Në fshatin Abu Njeim, në juglindje të Betlehemit, kolonët shoqëruan forcat izraelite gjatë një bastisjeje, duke lëvizur nëpër rrugë dhe duke provokuar banorët. Sipas Wafas, kolonët sulmuan fizikisht një banor, dëmtuan pemë ulliri dhe sulmuan një automjet privat.
Arrestime u kryen edhe në Sa’ir, Hebron, Azzun, Betlehem, Tulkarm dhe Ramallah. Në Hebron u vendos një pikë kontrolli ushtarak për kontrollin e automjeteve, ndërsa në tunelin e Hablas, pranë Qalqilyas, u ngrit një pikë kontrolli që shkaktoi ndërprerje të qarkullimit.
Në Beituniya të Ramallahut, forcat izraelite arrestuan një 17-vjeçar. Ndërkohë, hyrja në Al-Mughayyir u mbyll përkohësisht dhe dy të rinj u ndaluan gjatë një bastisjeje të përsëritur.
Në Deir al-Ghusun, banorët iu nënshtruan marrjeve në pyetje në terren, ndërsa forcat izraelite arrestuan një person në Iktaba të Tulkarmit. /mesazhi